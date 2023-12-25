Сектор Гази заявив про ізраїльський удар по табору біженців у ніч Різдва: десятки загиблих

Дим піднімається в Cекторі Гази після ізраїльського бомбардування. Вид з півдня Ізраїлю, 24 грудня 2023 року

Журналісти AP у сусідній лікарні спостерігали, як місцеві жителі несли загиблих, зокрема дитину, і поранених після удару по табору біженців

У частково визнаній Палестині заявили, що щонайменше 68 людей загинули внаслідок ізраїльського бомбардування табору біженців у місті Магазі в центральній частині Сектора Гази в ніч проти 25 грудня. Про це пишуть Reuters та Associated Press.

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За словами палестинських посадовців, серед загиблих щонайменше 12 жінок і 7 дітей. Журналісти AP у сусідній лікарні спостерігали, як місцеві жителі несли загиблих, зокрема дитину, і поранених після удару по табору біженців.

Вибухи почалися за кілька годин до опівночі. Палестинські ЗМІ написали, що Ізраїль посилив повітряний і наземний обстріл табору біженців Аль-Бурейдж.

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Місцеві жителі таборів сказали Reuters, що пережили «одну з найгірших ночей» з початку війни між Ізраїлем та угрупованням ХАМАС. Ізраїльські літаки й танки нібито завдали десятків авіаударів по будинках і дорогах.

Ізраїльська армія у відповідь на звинувачення заявила, що ознайомлюється з повідомленнями про удар в Магазі та прагне звести до мінімуму шкоду для мирного населення. Ізраїль звинувачує ХАМАС, що той діє в густонаселених районах або використовує цивільних як «живий щит».

Духовенство скасувало святкування у Вифлеємі, де, згідно з християнським вченням, народився Ісус. Це місто на західному березі річки Йордан взяв під контроль Ізраїль. Глава Католицької церкви Папа Франциск, виступаючи напередодні Різдва, заявив, що послання Ісуса про мир заглушається «марною логікою війни» на тій самій землі, де він народився.