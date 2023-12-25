Віфлеєм відмовився святкувати Різдво і став містом-привидом (фото)

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста

Цьогоріч влада Віфлеєма, який, згідно з християнською традицією, став свідком народження Ісуса Христа, відмовилася від будь-яких «непотрібних святкових» заходів через війну Ізраїлю та ХАМАСу, повідомляє euronews.

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«Ми скасували все. Ми скасували різдвяний ярмарок, різдвяні гімни, заходи для дітей, тому що у Віфлеємі таке відчуття, що ми в жалобі», – пояснила мер міста Хана Хананія.

фото: AP

Інсталяція «Різдво під завалами» відкрилася на площі Віфлеєму «Ясла», де зазвичай стоїть ялинка. Статуя зображує різдвяні постаті серед руїн знесеної будівлі.

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За даними місцевої влади, туристи не можуть відвідувати Віфлеєм, місто, ізольоване після атак ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня.

Зазвичай гамірне біблійне місце народження Ісуса стало схожим на місто-привид, повідомляє AP.

фото: AP

Немає святкових вогнів і різдвяної ялинки, які зазвичай прикрашають площу Менжер, як і натовпу іноземних туристів і радісних молодіжних оркестрів, які щороку збираються в місті на Західному Березі, щоб відзначити свято. Десятки палестинських силовиків патрулюють порожню площу.

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста. Приблизно 70% доходів Вифлеєму припадає на туризм, майже весь цей прибуток - на час Різдвяного сезону.

Багато великих авіакомпаній скасовують рейси до Ізраїлю і кількість іноземних туристів зменшилась. Місцева влада каже, що понад 70 готелів у Вифлеємі були змушені закритися, залишивши тисячі людей без роботи.