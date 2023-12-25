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Віфлеєм відмовився святкувати Різдво і став містом-привидом (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Віфлеєм відмовився святкувати Різдво і став містом-привидом (фото)
Інсталяція «Різдво під завалами» відкрилася на площі Віфлеєму «Ясла»
фото: AP

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста

Цьогоріч влада Віфлеєма, який, згідно з християнською традицією, став свідком народження Ісуса Христа, відмовилася від будь-яких «непотрібних святкових» заходів через війну Ізраїлю та ХАМАСу, повідомляє euronews.

«Ми скасували все. Ми скасували різдвяний ярмарок, різдвяні гімни, заходи для дітей, тому що у Віфлеємі таке відчуття, що ми в жалобі», – пояснила мер міста Хана Хананія.

Віфлеєм відмовився святкувати Різдво і став містом-привидом (фото) фото 1
фото: AP

Інсталяція «Різдво під завалами» відкрилася на площі Віфлеєму «Ясла», де зазвичай стоїть ялинка. Статуя зображує різдвяні постаті серед руїн знесеної будівлі.

За даними місцевої влади, туристи не можуть відвідувати Віфлеєм, місто, ізольоване після атак ХАМАС в Ізраїлі 7 жовтня.

Зазвичай гамірне біблійне місце народження Ісуса стало схожим на місто-привид, повідомляє AP.

Віфлеєм відмовився святкувати Різдво і став містом-привидом (фото) фото 2
фото: AP

Немає святкових вогнів і різдвяної ялинки, які зазвичай прикрашають площу Менжер, як і натовпу іноземних туристів і радісних молодіжних оркестрів, які щороку збираються в місті на Західному Березі, щоб відзначити свято. Десятки палестинських силовиків патрулюють порожню площу.

Скасування різдвяних свят завдало сильного удару по економіці міста. Приблизно 70% доходів Вифлеєму припадає на туризм, майже весь цей прибуток - на час Різдвяного сезону.

Багато великих авіакомпаній скасовують рейси до Ізраїлю і кількість іноземних туристів зменшилась. Місцева влада каже, що понад 70 готелів у Вифлеємі були змушені закритися, залишивши тисячі людей без роботи.

Теги: ХАМАС війна Ізраїль Різдвяні свята

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