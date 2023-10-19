Після Байдена Ізраїль чекає на візит ще одного гостя

Ріші Сунак хоче зустрітись із з його ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 жовтня приїде з візитом до Ізраїлю, після чого відвідає ще кілька країн регіону. Про це пише Reuters.

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Видання наголосило, що повідомлення, що раніше з'явилися в ЗМІ, підтвердили в прем'єрській канцелярії. У Сунака заплановані зустрічі з його ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом. Темами переговорів мають стати відкриття кордонів Сектору Гази для доставки гуманітарної допомоги та способи уникнути ще більшого загострення ситуації у регіоні, йдеться у повідомленні.

«Удар по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа має стати переломним моментом для лідерів країн регіону та всього світу, які мають об'єднати зусилля, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. Я робитиму все, щоб Сполучене Королівство знаходилося на передньому плані цих зусиль», – заявив Сунак перед поїздкою. Подальший маршрут близькосхідного турне прем'єра поки що не уточнюється.

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У середу ввечері в чергову поїздку країнами Близького Сходу вирушив і глава британського МЗС Джеймс Клеверлі, який відвідав Ізраїль 11 жовтня. Він має побувати в Єгипті, Катарі та Туреччині.

Водночас Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, перебуваючи у США, попередив американських конгресменів про те, що не потрібно відволікатися від вторгнення Росії в Україну на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом.

Під час візиту до Вашингтона він дипломатично, але чітко заявив, що було б катастрофою, якби «швидкоплинна» криза на Близькому Сході дозволила Заходу втратити фокус на необхідності підтримки Києва.

До слова, 18 жовтня президент США Джо Байден прибув в Ізраїль. Про це повідомляє видання The Times of Israel.Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.

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Під час свого візиту Байден прагне показати, що США підтримують Ізраїль. Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.