Головна Світ Політика
search button user button menu button

Після Байдена Ізраїль чекає на візит ще одного гостя

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Після Байдена Ізраїль чекає на візит ще одного гостя
Ріші Сунак зібрався до Ізраїлю
фото: із відкритих джерел

Ріші Сунак хоче зустрітись із з його ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу

Глава уряду Великої Британії Ріші Сунак сьогодні, 19 жовтня приїде з візитом до Ізраїлю, після чого відвідає ще кілька країн регіону. Про це пише Reuters.

Видання наголосило, що повідомлення, що раніше з'явилися в ЗМІ, підтвердили в прем'єрській канцелярії. У Сунака заплановані зустрічі з його ізраїльським колегою Беньяміном Нетаньягу та президентом країни Іцхаком Герцогом. Темами переговорів мають стати відкриття кордонів Сектору Гази для доставки гуманітарної допомоги та способи уникнути ще більшого загострення ситуації у регіоні, йдеться у повідомленні.

«Удар по лікарні Аль-Ахлі у секторі Газа має стати переломним моментом для лідерів країн регіону та всього світу, які мають об'єднати зусилля, щоб уникнути подальшої ескалації конфлікту. Я робитиму все, щоб Сполучене Королівство знаходилося на передньому плані цих зусиль», – заявив Сунак перед поїздкою. Подальший маршрут близькосхідного турне прем'єра поки що не уточнюється.

У середу ввечері в чергову поїздку країнами Близького Сходу вирушив і глава британського МЗС Джеймс Клеверлі, який відвідав Ізраїль 11 жовтня. Він має побувати в Єгипті, Катарі та Туреччині.

Водночас Міністр оборони Великої Британії Грант Шеппс, перебуваючи у США, попередив американських конгресменів про те, що не потрібно відволікатися від вторгнення Росії в Україну на тлі війни між Ізраїлем та ХАМАСом. 

Під час візиту до Вашингтона він дипломатично, але чітко заявив, що було б катастрофою, якби «швидкоплинна» криза на Близькому Сході дозволила Заходу втратити фокус на необхідності підтримки Києва. 

До слова, 18 жовтня президент США Джо Байден прибув в Ізраїль. Про це повідомляє видання The Times of Israel.Прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та президент Ісаак Герцог прибули в аеропорт Бен-Гуріон, щоб привітати Байдена перед зустріччю з ним у Тель-Авіві.

Під час свого візиту Байден прагне показати, що США підтримують Ізраїль.  Президент США також хоче почути від ізраїльського керівництва, як воно проводитиме операції, аби звести до мінімуму жертви серед цивільного населення.

Читайте також: Британія готується перекинути 20 тис. солдат до Північної Європи, аби приструнити Путіна

 

Теги: міністр Ізраїль криза Велика Британія солдат Ріші Сунак Грант Шеппс

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Перемога в довгій війні потребує системності і дорослості. Це ми точно винні нашим захисникам
Єдність заради наших Захисників
26 вересня, 10:29
Знищення техніки окупантів послабить ворожі війська
«Допоможіть відкрити небо для БПЛА»: міністр Федоров звернувся до українців
22 вересня, 15:51
Міністр збройних сил Франції їде до Києва – ЗМІ
Міністр збройних сил Франції їде до Києва – ЗМІ
27 вересня, 09:19
Словаччина та Польща будуть ретельно перевіряти транспорт на кордоні
Закриття кордону із Польщею? Словаччина пояснила, що відбувається
28 вересня, 10:18
Речник Кремля Пєсков переконує росіян, що західні союзники «забудуть про Україну»
Кремль пояснив, як хоче використати війну в Ізраїлі проти України
9 жовтня, 13:19
Армія оборони Ізраїлю знищує терористів
ЦАХАЛ ліквідував одного з керівників атаки бойовиків на Ізраїль
14 жовтня, 10:01
Зірку Давида виявили на вході в житловий будинок в районі Пренцлауер-Берг
У Берліні на будинках невідомі намалювали зірку Давида, так робили нацисти
15 жовтня, 21:58
Зеленський розповів про свою розмову з прем’єр-міністром Ізраїлю
Більше сотні українців у Ізраїлі звернулися по допомогу до посольства – Зеленський
8 жовтня, 22:04
Вдома у Абдесалама (саме так звати нападника) були проведені обшуки, які не принесли бажаного результату
Мігрант, який розстріляв цивільних у Брюсселі, перебуває в реанімації: подробиці (відео)
17 жовтня, 09:13

Політика

Після Байдена Ізраїль чекає на візит ще одного гостя
Після Байдена Ізраїль чекає на візит ще одного гостя
Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази
Єгипет оголосив про відкриття «стійкого» каналу доставки допомоги до Гази
Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні
Байден планує просити в Конгресу $60 млрд для допомоги Україні
США розкритикували Китай за надання Путіну платформи для просування війни
США розкритикували Китай за надання Путіну платформи для просування війни
ООН хоче провести власне розслідування обстрілу лікарні в Секторі Гази
ООН хоче провести власне розслідування обстрілу лікарні в Секторі Гази
Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера
Палата представників США вдруге не змогла обрати спікера

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
Байден сплутав всі карти Китаю
57K
Нардеп дав сумнівну пораду киянам, як «відшити» воєнкомів одним словом
30K
Україна та переговори. Маємо проблему
15K
Переїхали з Росії у 2014-му. Згадаймо Героїв України – братів Романа та Леоніда Бутусіних
15K
Байден, млинці, агонія. Путін в істериці через ракети Atacms, які отримала Україна (відео)
14K
Путін заговорив про мирні переговори після атаки ЗСУ ракетами Atacms

Новини

Окупанти намагаються за підтримки авіації оточити Авдіївку: дані Генштабу
Сьогодні, 07:31
Вибухи в українських містах та протест в Капітолії: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
ЗСУ просунулися поблизу Бахмута – ISW
Сьогодні, 04:56
Розвідка США встановила, що Ізраїль не причетний до удару по лікарні Гази
Сьогодні, 04:17
Хмарно та місцями дощі: прогноз погоди на 19 жовтня
Сьогодні, 03:55
19 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
Тактична бойова допомога пораненим для всіх військовослужбовців (ASMi)
13 жовтня, 11:00
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту