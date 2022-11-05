Стало відомо, що змусить Ізраїль розпочати постачання зброї для України

Ізраїль не зацікавлений у зміцненні впливу Ірану

Колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки Йоссі Купервассер зазначив, що схожого виду озброєнь немає ніде у світі

Ізраїльська влада може розпочати постачання зброї Києву через треті країни. Про це йдеться у матеріалі Bloomberg.

У статті сказано, що зростаюча підтримка Росії від Ірану перетворюється на загрозу безпеці Ізраїлю.

До речі, наприкінці жовтня глава Міноборони Ізраїлю Бенні Ганц пообіцяв своєму українському колезі Олексію Резнику, що Ізраїль допоможе Україні розробити систему раннього попередження, аналогічну до тієї, яку ізраїльтяни застосовують у секторі Газа (Israel’s Iron Dome System).

Колишній високопосадовець ізраїльської військової розвідки Йоссі Купервассер зазначив, що такого виду озброєнь немає ніде у світі. Він вважає, що Україна могла б стати випробувальним полігоном для нього.

Нагадаємо, 27 жовтня міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що перші системи протиповітряної оборони Nasams будуть передані Україні, як очікується, на початку листопада. Наразі українські військові тренуються використовувати ці системи. Загалом США пообіцяли надати Україні вісім систем протиповітряної оборони Nasams.

Також раніше стало відомо, що Велика Британія поставить Україні ракети середньої дальності AMRAAM для зенітних американських ракетних комплексів Nasams.

Газета The Washington Post раніше повідомила, що у Вашингтоні не задоволені повільними темпами фінансових надходжень в Україну від країн Євросоюзу, які не дотримуються зроблених раніше обіцянок.

Помічниця держсекретаря США у справах Європи та Євразії Карен Донфрід розповіла раніше, що лендліз для України, який набув чинності на початку жовтня, є одним із багатьох інструментів допомоги від Сполучених Штатів Америки.