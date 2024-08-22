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Чи впала підтримка українців в Ізраїлі? Дипломат пояснив ситуацію

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Чи впала підтримка українців в Ізраїлі? Дипломат пояснив ситуацію
Дипломат: Україна є найбільш толерантною до Ізраїлю країною в Європі
фото з відкритих джерел

Посол України Євген Корнійчук звертає увагу на різницю між суспільством і владою Ізраїлю у ставленні до українців

Громадяни Ізраїлю усвідомлюють, що у них з українцями є спільний ворог, а також спільні партнери. Саме тому ставлення жителів Ізраїлю до українців не зазнало змін. Про це в інтерв'ю «Главкому» повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат відреагував на слова посла Ізраїлю в Україні Михайла Бродського про те, що підтримка українців в Ізраїлі помітно впала, нібито не в останню чергу через дії українського керівництва.

«Я не знаю, що має на увазі пан посол (Михайло Бродський, посол Ізраїлю в Україні – «Главком» ), коли каже про падіння підтримки українців в Ізраїлі. Та бачу, що особливо прості громадяни розуміють, що у них є спільний ворог і спільні партнери. Щодо ставлення керівництва Ізраїлю, то ситуація не дуже змінилася, але це питання до нього», – наголосив Євген Корнійчук.

Також посол зауважив, що Україна є найбільш толерантною до Ізраїлю країною в Європі, так як на території України не було жодної пропалестинської демонстрації з початку війни Ізраїлю та ХАМАС. На переконання Корнійчука, в Україні «абсолютно безпечно почувають себе люди в кіпах, релігійні євреї, які завгодно», і це зможе підтвердити «будь-який рабин».

Нагадаємо, Ізраїль став набагато відкритіший до співпраці з Україною. Українським біженцям надається безпрецедентна допомога, зокрема їм продовжують туристичні візи та дали право на роботу. За словами українського дипломата, останнім часом кількість українських біженців в Ізраїлі трошки зменшилася. 

Також на початку року Ізраїль вирішив розширити допомогу для українських біженців.

До слова, у січні Служби безпеки Ізраїлю та Єгипту відмовилися надати дозвіл на евакуацію для 29 громадян України, які були подані у списках від посольства. Євген Корнійчук пояснив, що причини такої відмови очевидно полягають у «певних безпекових питаннях щодо цих осіб».

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Теги: Ізраїль посол Україна ХАМАС Михайло Бродський ворог Євген Корнійчук

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