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Ізраїльський посол в Україні оцінив рішення Міжнародного кримінального суду щодо Нетаньягу

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Ізраїльський посол в Україні оцінив рішення Міжнародного кримінального суду щодо Нетаньягу
Михаель Бродський розповів, як Ізраїль ставиться до рішення МКС щодо глави ізраїльського уряду Біньяміна Нетаньягу
фото: glavcom.ua

«Рішення МКС щодо Нетаньягу абсурдне, суд себе скомпрометував…»

Рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) про видачу ордера на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу є абсурдним і дискредитує сам суд. Про це в інтервʼю «Главкому» розповів надзвичайний і повноважний посол Держави Ізраїль Михаель Бродський.

«Прем’єр-міністр виступив зі зверненням до народу зв’язку із рішенням МКС і озвучив те, про що думає більшість ізраїльтян. А саме те, що це рішення є абсурдним і таким, що дискредитує і сам суд, і міжнародне кримінальне право. Це рішення ставить все з ніг на голову і відправляє країну, яка захищається від терористів, на лаву підсудних. У той самий час терористи та ті, хто вчиняє агресію, лишаються безкарними», – сказав посол.

Дипломат сподівається, що більшість країн не виконуватимуть рішення МКС.

«В Ізраїлі відкидають це рішення, і я вірю, що більшість країн дійде висновку, що з таким рішенням треба щось робити. Сподіваюсь, що його якщо й не скасують, то принаймні, ніхто не стане таке рішення виконувати. Та це, власне, і неможливо», – зауважив Михаель Бродський.

Україна опинилася перед складним дипломатичним викликом через рішення Міжнародного кримінального суду (МКС), яке впливає на стосунки з ключовими міжнародними партнерами. За словами посла, Ізраїль має повне порозуміння з країною щодо цього питання.

«Я думаю, що у нас є повне порозуміння з Україною з цього питання. Розумію всю складність вашої ситуації, але на місці України я б не чекав від МКС позитивних кроків. Не дивлячись на ухвалене ним рішення (щодо Путіна – «Главком»), я б не покладав на нього особливих надій», – зазначив дипломат.

Посол також розповів, чи вірить у те, що Путін може бути заарештований за ордером МКС: «Давайте подивимося на фактаж. Рішення щодо Путіна було ухвалено давно, а де його наслідки? Воно виконане?.. Я б не став покладати надії на МКС, особливо в світлі його останнього рішення. Цей орган себе повністю дискредитував».

Бродський погодився із думкою про те, що МКС – щось на зразок ООН, а саме інституція, де декларації певних принципів розходяться з ділом.

«МКС був покликаний захищати демократичні країни від авторитарних режимів та терористів, а не навпаки», – підсумував посол.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни.  Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

А от майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

До слова, Нідерланди готові заарештувати прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу за ордером Міжнародного кримінального суду (МКС), якщо він прибуде до країни, заявив глава МЗС країни Каспар Вельдкамп.

Також Італія намагається досягти компромісу серед союзників по Групі семи та призупинити виконання ордера Міжнародного кримінального суду (МКС) на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до завершення близькосхідного конфлікту.  

Як повідомлялося, верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї заявив, що Міжнародний кримінальний суд мав би засудити прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу до смертної кари за воєнні злочини.

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Теги: Ізраїль Міжнародний кримінальний суд посольство дипломатія посол Беньямін Нетаньягу

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