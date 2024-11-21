Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ордер на арешт Нетаньягу: адміністрація Трампа пообіцяла відповідь МКС

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ордер на арешт Нетаньягу: адміністрація Трампа пообіцяла відповідь МКС
Трамп раніше обрав Майка Волтца своїм радником з національної безпеки
фото з відкритих джерел

Майбутній радник президента США зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не заслуговує на довіру

Майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це Волтц написав у Х.

Волтц зазначив, що МКС не заслуговує на довіру, і всі звинувачення були спростовані урядом США.

«Ізраїль законно захищав свій народ і кордони від геноцидних терористів. Ви можете очікувати рішучої відповіді на антисемітську упередженість МКС та ООН у січні», – написав Волтц.

Варто зазначити, що саме у січні Дональд Трамп офіційно розпочне виконання повноважень президента США.

Нагадаємо, переможець виборів президента США Дональд Трамп офіційно обрав представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Як зазначив Трамп, Майк – перший зелений берет, обраний до Конгресу, раніше працював у Білому домі та Пентагоні. Він також наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є «експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Як відомо, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Попри те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні. Згодом ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль.

До слова, члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Читайте також:

Теги: Беньямін Нетаньягу Дональд Трамп Міжнародний кримінальний суд арешт Ізраїль

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Що насправді ховає за собою навколопереговорна метушня Трампа
Переговори про завершення війни між Росією і Україною. Яку партію зіграє Трамп?
12 листопада, 16:06
Антикорупційний суд наголосив, що інформація, яка містить охоронювану законом лікарську таємницю, надасть змогу слідству в подальшому використовувати її як докази
Судді та прокурори... Суд арештував понад 1,5 тис. «інвалідних» справ Крупи
11 листопада, 14:36
Українська діаспора в США голосувала за Трампа
Лідерка «Голосу» пояснила, чому українська діаспора в США голосувала за республіканців
10 листопада, 21:37
Радник Трампа Браян Ланза зробив заяву про війну в Україні
Скандальна заява радника Трампа про Крим. Штаб новообраного президента відреагував
10 листопада, 09:46
Чи досягне Кремль нових цілей у війні?
Чого насправді хоче Путін?
8 листопада, 16:36
Трамп планує кардинальні зміни у світовій та державній політиці
Масштабна програма змін: які плани у Трампа на другий президентський термін – АР
7 листопада, 02:50
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
ФБР створило спеціальний штаб у зв'язку з виборами у США
5 листопада, 08:50
Іран планує помститись Ізраїлю за ракетні удари
Іран може вдарити по Ізраїлю ракетами з території Іраку – Axios
31 жовтня, 22:58
«РФ ніколи не напала б, якби я був президентом», – стверджує Трамп
Трамп назвав чотири слова, якими б зупиняв Путіна від нападу на Україну
26 жовтня, 12:02

Політика

Ордер на арешт Нетаньягу: Нідерланди готуються виконати вимогу МКС
Ордер на арешт Нетаньягу: Нідерланди готуються виконати вимогу МКС
Іспанія прокоментувала дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по РФ
Іспанія прокоментувала дозвіл Україні на удари далекобійною зброєю по РФ
Меркель розповіла у мемуарах, яке враження на неї справив Путін
Меркель розповіла у мемуарах, яке враження на неї справив Путін
Ордер на арешт Нетаньягу: адміністрація Трампа пообіцяла відповідь МКС
Ордер на арешт Нетаньягу: адміністрація Трампа пообіцяла відповідь МКС
Британська розвідка проаналізувала зміни в армії РФ за 1000 днів великої війни
Британська розвідка проаналізувала зміни в армії РФ за 1000 днів великої війни
Ізраїль звинуватив МКС в антисемітизмі після ордеру на арешт Нетаньягу
Ізраїль звинуватив МКС в антисемітизмі після ордеру на арешт Нетаньягу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
107K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 листопада: ситуація на фронті
71K
Умови Кремля для припинення війни у 2025 році
39K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 листопада 2024
33K
Померла ексспівачка Національної опери, яка називала українські школи «бидлячими»
28K
Удар міжконтинентальною ракетою по Дніпру. Заява Повітряних сил
13K
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

«Метінвест» підписав декларацію з урядом Італії щодо заводу з виробництва зеленої сталі на українській сировині
Сьогодні, 14:57
Нові катери та екіпажі: Сталевий фронт візвітував про допомогу Силам оборони обороняти морські кордони України
Сьогодні, 12:35
У Києві тривога тривала більше двох годин
Сьогодні, 07:39
Росіяни запустили по Україні крилаті ракети, українська гра Stalker 2 б'є рекорди з продажів: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Похолодання та дощі: прогноз погоди на 21 листопада
Сьогодні, 06:00
21 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua