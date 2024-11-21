Ордер на арешт Нетаньягу: адміністрація Трампа пообіцяла відповідь МКС

Майбутній радник президента США зазначив, що Міжнародний кримінальний суд не заслуговує на довіру

Майбутній радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) видати ордер на арешт прем’єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це Волтц написав у Х.

Волтц зазначив, що МКС не заслуговує на довіру, і всі звинувачення були спростовані урядом США.

«Ізраїль законно захищав свій народ і кордони від геноцидних терористів. Ви можете очікувати рішучої відповіді на антисемітську упередженість МКС та ООН у січні», – написав Волтц.

Варто зазначити, що саме у січні Дональд Трамп офіційно розпочне виконання повноважень президента США.

Нагадаємо, переможець виборів президента США Дональд Трамп офіційно обрав представника від Республіканської партії Майка Волтца своїм радником з національної безпеки.

Як зазначив Трамп, Майк – перший зелений берет, обраний до Конгресу, раніше працював у Білому домі та Пентагоні. Він також наголосив, що його майбутній радник із нацбезпеки є «експертом з питань загроз з боку Китаю, Росії, Ірану та глобального тероризму».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Як відомо, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Попри те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні. Згодом ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль.

До слова, члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.