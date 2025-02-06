Трамп збирається ввести санкції проти Міжнародного кримінального суду – Reuters

Під обмеження потраплять посадовці суду та члени їх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп планує підписати указ про застосування санкцій проти Міжнародного кримінального суду. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що указ американського президента передбачатиме фінансові та візові обмеження для посадовців суд та членів їхніх сімей, які беруть участь у розслідуваннях проти громадян США та союзників Вашингтона, зокрема Ізраїлю.

Трамп планує підписати указ після того, як демократи в Сенаті США заблокували спробу республіканців накласти санкції на Міжнародний кримінальний суд на знак протесту проти ордерів на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта.

Як повідомлялося, керівництво Міжнародного кримінального суду готується до економічних санкцій з боку нової адміністрації США. МКС розглядає сценарії на випадок найгіршого розвитку подій, у тому числі запровадження санкцій проти всієї організації, що становить серйозну загрозу її діяльності. На відміну від персональних санкцій проти посадовців, такі заходи можуть суттєво підірвати здатність суду функціонувати.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Натомість члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра та колишнього міністра оборони країни. Як сказав міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

До слова, радник президента США Дональда Трампа з питань національної безпеки Майк Волтц пообіцяв «рішучу відповідь» на рішення Міжнародного кримінального суду.