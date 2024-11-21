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Ізраїль звинуватив МКС в антисемітизмі після ордеру на арешт Нетаньягу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Ізраїль звинуватив МКС в антисемітизмі після ордеру на арешт Нетаньягу
Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю
фото з відкритих джерел

Очільниця Міністерства транспорту Ізраїлю назвала рішення суду «сучасним антисемітизмом під виглядом справедливості»

Члени уряду Ізраїлю звинуватили в антисемітизмі Міжнародний кримінальний суд у Гаазі, який видав ордери на арешт прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Про це повідомляє The Times of Israel.

Як каже міністр національної безпеки Ітамар Бен Гвір, суд «довів, що він наскрізь антисемітський».

«Це сучасний антисемітизм під виглядом справедливості», – заявила міністерка транспорту Мірі Регев.

Чиновниця назвала ордери «правовим абсурдом». «Ізраїль не буде вибачатися за захист своїх громадян. Це не злочин, це наш національний і моральний обов’язок», – наголосила вона.

Міністр Негева, Галілеї та національної стійкості Іцхак Вассерлауф назвав ордери «антисемітськими звинуваченнями проти всіх громадян Ізраїлю», запевняючи, що Єрусалим «не буде стримуватися і продовжуватиме боротися зі смертоносним тероризмом».

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галанта.

Як повідомлялося, 17 вересня понад 1 тис. людей, включаючи бойовиків «Хезболли» і медиків, були поранені через вибухи пейджерів, якими вони користувалися для зв'язку. Попри те, що в Україні такі пристрої вже не перебувають у вжитку, у деяких країнах, як Ліван, вони досі є у використанні. Згодом ізраїльський прем'єр вперше визнав, що за цим стоїть Ізраїль.

До слова, Ізраїль готовий платити палестинцям по $5 млн за визволення кожного заручника з полону ХАМАСу в Секторі Гази.

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Теги: Ізраїль Беньямін Нетаньягу Міжнародний кримінальний суд прем’єр-міністр

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