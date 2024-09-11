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Палестина вперше посіла офіційне місце на Генеральній Асамблеї ООН

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Палестина вперше посіла офіційне місце на Генеральній Асамблеї ООН
79-а сесія Генеральної Асамблеї ООН, перше пленарне засідання
фото: news.un.org

Палестина отримала ширші можливості для участі в роботі ООН, але поки що залишається без повноцінного статусу члена

Палестина вперше отримала місце серед 193 держав-членів ООН на Генеральній Асамблеї в Нью-Йорку. Це сталося у вівторок, на відкритті 79-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН, йдеться на сайті організації.

Дипломати ООН відреагували оплесками, коли палестинський представник зайняв своє місце. Єгипетський представник назвав подію історичною.

До цього часу Палестина мала лише статус спостерігача в Генеральній Асамблеї, що означало, що палестинський посол в ООН був відсунутий.

Подія стала можливою після ухвалення резолюції ES-10/23 під час десятої надзвичайної спеціальної сесії на початку цього року. Резолюція надала Палестині додаткові права для участі у засіданнях Асамблеї, однак не передбачає права голосу чи висування кандидатур до основних органів ООН, таких як Рада Безпеки або Економічна і Соціальна Рада (ECOSOC).

Ці додаткові права та привілеї не означають повноправне членство для Держави Палестина, яке вимагає окремої рекомендації від Ради Безпеки ООН. Таким чином, Палестина отримала ширші можливості для участі в роботі ООН, але поки що залишається без повноцінного статусу члена.

Нагадаємо, Ірландія, Іспанія та Норвегія офіційно визнали незалежність Палестини, всупереч реакції Ізраїлю. Про це повідомляє Reuters. Три країни висловили сподівання, що до їхнього кроку приєднаються й інші країни ЄС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу заявив, що визнання палестинської держави трьома європейськими країнами є «нагородою за тероризм», а такі дії не принесуть миру та не завадять ізраїльській армії перемогти бойовиків ХАМАСу.

До слова, члена ліворадикальної партії «Франція нескорена» Себастьєна Делогю відсторонили від роботи в Національних зборах (нижній палаті парламенту - ред.) на два тижні після того, як він підняв палестинський прапор у сесійній залі. 

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Теги: ООН Палестина посол

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