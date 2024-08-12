Головна Світ Політика
search button user button menu button

Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
За словами анонімного джерела в українській обороні, Росія може жорстко відреагувати на бойові дії в Курській області 
фото з відкритих джерел

Для удару по Україні Росія може використати значну кількість ракет

Україна готується до агресивної відповіді з боку Росії, зокрема ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі через події в Курській області. Про це пише The Times з посиланням на одне високопоставлене джерело в українській обороні.

«Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня, і що щось на зразок Курська не залишиться безкарним», – сказало джерело.

За словами співрозмовника газета, для удару Росія може використати не кілька ракет, а значно більшу їх кількість.

«Це можуть бути сотні цілей із використанням складної зброї – крилатих ракет, балістичних ракет і «Шахедів». І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити», – додав співбесідник.

Натомість високопоставлений український силовик заявив AFP, що вторгнення в Курську область здійснено з метою «розтягнути» та «дестабілізувати» російські війська.

«Ми йдемо в наступ. Мета – розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон», – сказав анонімний інформатор.

Посадовець додав, що вторгнення «дуже підняло моральний дух української армії, держави та суспільства».

Видання пише, що «цілі операції залишаються незрозумілими», але припускає, що крок спрямований на те, щоб дещо послабити тиск на українські сили на сході.

За словами джерела у війську, іншою ціллю було змінити наратив, щоб «переконати наших людей, а також європейців і американців, що українська армія все ще має досить великий потенціал для знищення росіян».

«Після року, коли ми захищалися – зараз у нас змінився настрій. А психологія є надзвичайно важливою частиною війни», – заявив інформатор.

Нагадаємо, що російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі. 

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.

Читайте також:

Теги: росія війна обстріл Курщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр внутрішніх справ України зазначив, що вбивство Ірини Фаріон було спланованим
Вбивство Фаріон вигідне виключно нашим ворогам
20 липня, 12:02
Ісмаїла Ханію, політичного лідера «Хамасу» (зліва) вбили 31 липня. Праворуч – Верховний лідер Ірану Аятола Алі Хаменеї
Ліквідація Ісмаїла Ханії. Путіну варто задуматися
5 серпня, 11:58
З 16 липня 2024 року заборонено перетинати територію Латвії на транспортному засобі, зареєстрованому в Білорусі
Латвія з 16 липня закриває в'їзд зареєстрованим у Білорусі авто
15 липня, 17:25
Силам оборони вдалось уразити усі 16 «Шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59
Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян
18 липня, 09:06
Суд вважає, що орган досудового розслідування має перевірити угоду про продаж земельної ділянки під створення індустріального парку у Львові
Суд зобов’язав НАБУ взятися за Садового. Усе через земельні махінації?
18 липня, 11:39
Держприкордонслужба оцінила ситуацію на північному кордоні України
Чи є загроза ворожого наступу з півночі? Ситуація на кордоні
27 липня, 20:10
Україна закликає сусідні країни НАТО застосувати свою авіацію проти російських ракет, які прямують у бік їхніх кордонів
Країни НАТО збиватимуть російські ракети? Зеленський розкрив плани України
4 серпня, 17:42
Міністерство оборони РФ намагалося ретельно приховати маркування і тактичні знаки на машинах окупантів
Росія перекидає резерви в Курську область з Харківського напрямку – ЗМІ
9 серпня, 17:49
Тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості отримали 44 людини
У Костянтинівці завершився процес ідентифікації жертв ракетного удару: серед загиблих діти
Вчора, 11:44

Політика

РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist
РФ повільно переміщує сили до Курської області з інших напрямків – The Economist
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
Операція в Курській області: з’явилася реакція Китаю
США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загрози з боку КНДР
США і Південна Корея проведуть масштабні військові навчання на тлі загрози з боку КНДР
Влада Білгорода евакуює населення ще одного прикордонного району
Влада Білгорода евакуює населення ще одного прикордонного району
Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі
Лідер ХАМАСу хоче угоду про припинення вогню з Ізраїлем: CNN повідомив деталі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
200K
Заступник командира бригади «Азов» заінтригував новою заявою
41K
Російський воєнкор пояснив, чому ЗСУ вдалося зайти в Курську область: винні кадировці
30K
Росії вдасться відбити Курськ? Прогноз The Hill
14K
Кому Путін довірив керувати обороною Курської області: деталі від ISW
11K
Сирський заінтригував новим дописом у соцмережах
11K
Карта повітряних тривог України онлайн: де є загроза станом на зараз

Новини

У Курську знову лунають вибухи
Сьогодні, 01:50
За добу енергетики ДТЕК повернули світло для 16 тис. осель після обстрілів
Вчора, 16:41
У Курську прогриміли вибухи, є руйнування (оновлено)
Вчора, 05:48
Енергетики ДТЕК повернули світло ще для 5 тис. родин після обстрілів
10 серпня, 16:19
Авіакатастрофа в Бразилії: загинули всі
10 серпня, 03:25
Вилучення у бухгалтера «Міт Пром» 4,7 млн євро. Компанія оприлюднила спростування
9 серпня, 19:28

Прес-релізи

Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
Нові ідеї на українському ринку праці. У Києві пройшов головний кадровий форум
19 липня, 16:09
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua