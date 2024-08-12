Газета The Times спрогнозувала, як Росія може помститися за Курську операцію

За словами анонімного джерела в українській обороні, Росія може жорстко відреагувати на бойові дії в Курській області

Для удару по Україні Росія може використати значну кількість ракет

Україна готується до агресивної відповіді з боку Росії, зокрема ударів по Києву, включаючи парламент та інші урядові будівлі через події в Курській області. Про це пише The Times з посиланням на одне високопоставлене джерело в українській обороні.

«Росія відчує необхідність дати дуже жорстку відповідь, щось грандіозне, щоб показати світові, що вона всемогутня, і що щось на зразок Курська не залишиться безкарним», – сказало джерело.

За словами співрозмовника газета, для удару Росія може використати не кілька ракет, а значно більшу їх кількість.

«Це можуть бути сотні цілей із використанням складної зброї – крилатих ракет, балістичних ракет і «Шахедів». І це може бути великою проблемою для нашої протиповітряної оборони. Але я вірю, що ми зможемо їх зупинити», – додав співбесідник.

Натомість високопоставлений український силовик заявив AFP, що вторгнення в Курську область здійснено з метою «розтягнути» та «дестабілізувати» російські війська.

«Ми йдемо в наступ. Мета – розтягнути позиції ворога, завдати йому максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вони не в змозі захистити власний кордон», – сказав анонімний інформатор.

Посадовець додав, що вторгнення «дуже підняло моральний дух української армії, держави та суспільства».

Видання пише, що «цілі операції залишаються незрозумілими», але припускає, що крок спрямований на те, щоб дещо послабити тиск на українські сили на сході.

За словами джерела у війську, іншою ціллю було змінити наратив, щоб «переконати наших людей, а також європейців і американців, що українська армія все ще має досить великий потенціал для знищення росіян».

«Після року, коли ми захищалися – зараз у нас змінився настрій. А психологія є надзвичайно важливою частиною війни», – заявив інформатор.

Нагадаємо, що російські солдати готують до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу. Також Міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.