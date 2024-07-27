Чи є загроза ворожого наступу з півночі? Ситуація на кордоні

У напрямку кордону з Білоруссю ситуація залишається незмінною

Наразі російські окупанти не розгортають додаткові сили поблизу кордону з Сумською областю. Про це повідомив речник Держприкордонслужби Андрій Демченко в етері телемарафону.

«У напрямку кордону з Білоруссю ситуація незмінна, за останній час не бачимо такої суттєвої загрози, ми не бачимо і переміщення поряд нашого кордону з того боку, але продовжуємо бути пильними, бо маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій», – зауважив посадовець.

Водночас він нагадав, що росіяни, як і раніше, щодня обстрілюють Чернігівщину, Сумщину та Харківщину.

«Чернігівська та Сумська області – це щоденні обстріли, як і Харківська область. Більшість обстрілів, якщо порівнювати Чернігівську і Сумську області, припадає на Сумську», – зазначив Демченко.

Речник ДПСУ пояснив, що саме на Сумщині ворог використовує артилерію, авіацію, а також ударні дрони для того, щоб здійснювати удари по території України.

«Більшість з них припадає саме по населених пунктах, через що можу сказати, що Росія продовжує підтверджувати свій статус країни-терористки, адже цілить по мирних людях... Якихось дій, які б Росія могла вчиняти щодо розгортання або розширення зони активних бойових дій у напрямку Сумської області, на цей час ми не фіксуємо», - повідомив Демченко.

Нагадаємо, що раніше українські захисники не допустили прориву ворогом державного кордону в Сумській області. Зокрема, на напрямку сіл Чуйківка, Рожковичі та Ситне.

До слова, у травні цього року речник Держприкордонслужби Андрій Демченко попереджав, що російські загарбники можуть розпочати наступ у Сумській області, як це сталося у Харківській області. Хоча зараз окупанти не мають достатньо сил для цього.