Скільки військових беруть участь у наступі на Курщину: дані AFP

Український топчиновник назвав мету наступу на Курщину

Тисячі українських військових беруть участь у військовій операції на території Курської області РФ. Про це повідомляє AFP з покликанням на неназваного українського високопосадовця у сфері безпеки.

За словами чиновника, мета наступу на Курщину – «розтягнути» російські сили та дестабілізувати країну. На думку високопосадовця, ця військова операція підняла бойовий дух українських військових.

«Ми проводимо наступ. Мета – розтягнути позиції противника, завдати максимальних втрат і дестабілізувати ситуацію в Росії, оскільки вона не може захистити свій власний кордон», – сказав український чиновник.

Водночас він також запевнив, що Україна дотримуватиметься міжнародного права під час бойових дій у Курській області.

Нагадаємо, що російські солдати готуються до оборони Курської АЕС через наближення ЗСУ. За даними журналістів, російські силовики в п’ятницю після обіду перекрили під'їзди до Курської атомної електростанції.

Відомо, що російський диктатор Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Радбезу через наступ на Курщину. Також міністерство оборони РФ вже не заперечує, що бої у Курській області РФ дійшли до міста Суджа.

До того ж міністерство оборони РФ виділило додаткові реактивні системи залпового вогню, артилерію і важку гусеничну техніку для знищення підрозділів ЗСУ в Суджанському районі.

До слова, аналітики повідомили, що Росія, ймовірно, оголосила контртерористичну операцію (КТО) для пом’якшення наслідків українського вторгнення в Курську область. ISW зазначає, що таке рішення має на меті запобігти внутрішній паніці та зменшити негативну реакцію.