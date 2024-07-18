Повітряні сили відзвітували про знищені цілі росіян

Силам оборони вдалось уразити усі 16 «Шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59

Більшість повітряних цілей росіян було знищено на східному напрямку

У ніч на 18 липня 2024 року окупанти атакували Україну 16-ма ударними БпЛА типу «Shahed-131/136» із Курської області та трьома керованими авіаційними ракетами з південного напрямку: двома – Х-59/Х-69 та однією Х-35. Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Загалом радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід 19 повітряних цілей, до відбиття повітряного нападу залучались мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, підрозділи радіоелектронної боротьби.

Силам оборони вдалось уразити усі 16 «Шахедів» та дві керовані авіаційні ракети Х-59 у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Київській та Харківській областях.

Більшість цілей знищено на східному напрямку – у зоні відповідальності повітряного командування «Схід».

Нагадаємо, під час тривоги на лівому березі Києва пролунали вибухи. Після вибуху на лівому березі столиці повідомлялося про загоряння в Дарницькому районі.

Як повідомлялося, в Києві та низці областей оголошено повітряну тривогу через загрозу БпЛА. Повітряні сили повідомляли про рух БпЛА в напрямку Києва з східної сторони.