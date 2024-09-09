Євросоюз розпочав офіційний діалог з Вірменією про безвізовий режим

Візи Євросоюзу для вірмен будуть скасовані, якщо Єреван зробить значні реформи у сферах безпеки проїзних документів, кордону, міграції, боротьби з корупцією

Європейський Союз почав переговори про лібералізацію візового режиму з Вірменією. Про це повідомляє вірменська «Радіо Свобода».

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів зустріч у Єревані з віцепрезидентом Європейської комісії Маргаритисом Схінасом.

«Я радий, що в наших відносинах помітні зміни, починаються переговори щодо лібералізації візового режиму, прийнято рішення про підтримку Республіки Вірменія Європейським фондом миру, що ми дуже цінуємо», – сказав Пашинян.

Окрім цього, на зустрічі також було ухвалено рішення про підтримку Вірменії Європейським фондом миру. Також у країні зараз активно ведуться дискусії про можливість вступу країни до ЄС.

Схінас додав, що зацікавленість ЄС у розвитку відносин із Вірменією, у просуванні реформ у цій державі. Також віцепрезидент Єврокомісії сподівається на ефективну співпрацю з урядом Вірменії щодо діалогу про візову лібералізацію.

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін зустрівся із президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та заявив, що Москва нібито готова брати участь у врегулюванні питання щодо Нагірного Карабаху між Баку та Єреваном. Заява прозвучала цинічно на тлі суттєвого погіршення відносин Росії та Вірменії. Москва фактично залишила Єреван напризволяще в протистоянні з Баку.

Раніше прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив про заморожування участі його країни в діяльності Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ), «в якому домінує Москва», а також про те, що офіційні особи Росії закликали до повалення влади у Вірменії. Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Вірменія також заявила, що не братиме участь у фінансуванні діяльності Організації договору про колективну безпеку. У Росії та Білорусі ці заяви вірменського лідера назвали «зрадницькими» й «емоційними».

Нікол Пашинян заявив, що офіційні представники його країни припинять візити до Мінська після заяв самопроголошеного президента Білорусі про те, що він вірив у перемогу Азербайджану у карабаському конфлікті.

Загалом слова Пашиняна демонструють дедалі більше віддалення Єревана від Москви, причинами якого є відсутність допомоги Вірменії з боку Росії в умовах постійного тиску Азербайджану.