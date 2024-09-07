Міністр оборони Нідерландів пояснив, чому НАТО не закриває небо над Україною

Участь НАТО у збитті ракет РФ над територією України буде мати обмежені переваги, вважає Рубен Брекельманс

«Ми маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики», – Брекельманс

Можливість збиття країнами-партнерами ракет і дронів РФ над Україною має більше ризиків, ніж переваг. Ця ідея може бути не «найефективнішим вирішенням проблеми». Про це заявив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс у інтерв'ю «Радіо Свобода».

Він зазначив, що участь НАТО у збитті ракет РФ над територією України буде мати обмежені переваги. Зокрема, якщо поставити системи ППО на кордоні з Україною, то вони зможуть покрити відносно невелику територію.

«У такому випадку це означало б, що вам потрібно мати літаки в небі, щоб захистити Україну. Тоді, звичайно, виникне ризик прямого зіткнення між ВПС НАТО та Росією», – пояснив міністр.

Він додав, що саме цьому типу ескалації намагаються запобігти союзники по НАТО. Брекельманс вважає, що такий підхід партнерів в тому числі на користь Україні.

«Треба завжди шукати креативні шляхи допомоги Україні. Але ми також у кожному випадку маємо зважувати, чи вигоди переважають ризики. Поки що різниці немає. Таке схвалене рішення», – резюмував голова Міноборони Нідерландів.

Раніше міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Польща має законне право збивати російські ракети, якщо вони становлять загрозу для українських атомних електростанцій.