Війна РФ має спонукати до переосмислення оборонної політики ЄС – Драгі

Драгі наголошує, що європейські оборонні компанії не повинні боятися бюрократичної тяганини, коли вони нарощують виробництво озброєнь

ЄС в цілому витрачає на оборону приблизно третину того, що витрачають США

Оскільки повномасштабне вторгнення Росії в Україну триває і має наслідки для європейської безпеки, оборонні компанії континенту повинні мати повний доступ до коштів ЄС. Про це заявив колишній прем'єр-міністр Італії Маріо Драґі, пише Politico.

Як зазначається, об'єднання компаній не повинно блокуватися, попри проблеми конкуренції, йдеться в проєкті глави звіту про конкурентоспроможність, підготовленому Драґі.

«Оборонно-промислова база ЄС стикається зі структурними проблемами з погляду потужностей, ноу-хау і технологічних переваг. В результаті ЄС відстає від своїх глобальних конкурентів», – застерігає Драґі.

Колишній голова Європейського Центрального банку завершує підготовку своєї довгоочікуваної доповіді для президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, в якій розглядає, як європейська промисловість може повернути собі переваги на світовій арені.

«З початком війни в безпосередньому сусідстві з ЄС, появою нових типів гібридних загроз, можливою зміною географічних пріоритетів та оборонних потреб США, ЄС доведеться взяти на себе більшу відповідальність за власну оборону і безпеку», – йдеться в проєкті документа.

У проєкті згадується кілька викликів, з якими стикається оборонний сектор ЄС, в тому числі недостатні державні витрати – ЄС в цілому витрачає на оборону приблизно третину того, що витрачають США.

Рекомендації включають запровадження «принципу європейської переваги» для стимулювання європейських оборонних рішень над конкурентами; визначення моделі управління в рамках Комісії, Європейської служби зовнішньої діяльності та Європейського оборонного агентства; і, нарешті, створення централізованого «Управління оборонної промисловості» для здійснення закупівель від імені країн ЄС.

Драґі обговорить звіт на закритому засіданні високого рівня в Європейському парламенті 4 вересня і планує опублікувати його наступного тижня.

Раніше повідомлялося, що Угорщина та Словаччина, яких пов'язують з тісною співпрацею з Росією, висловилися проти надання Києву свободи дій у використанні озброєнь, наданих Заходом.