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Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії
Прем'єр-міністра Індії зустрічала індійська громада
фото: Нарендра Моді/Х

Нарендра Моді: «Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада дуже тепло зустріла»

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні зранку, 23 серпня, прибув до Києва і вже поділився у соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці.

Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії фото 1

«Прибув до Києва сьогодні вранці. Індійська громада дуже тепло зустріла», – написав Моді у X, поділившись першими фото.

Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії фото 2

Візит прем'єр-міністра Моді до Києва відбувся майже через шість тижнів після його гучної поїздки до Москви, яка викликала критику з боку США та деяких їхніх західних союзників. Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Нарендри Моді до України є зміцнення економічних зв’язків, а також співпраця в оборонній, науковій та технологічній сферах. Однак експерти вважають, що Україна також намагається використати цей візит, щоб спонукати Індію зайняти більш нейтральну позицію щодо війни Росії проти України. 

Моді в Києві: з'явились перші фото візиту прем'єра Індії фото 3

Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше в Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Крім того, його прибуття до Києва збігається з Днем державного прапора України - у переддень Дня незалежності України.

До приїзду в Київ він провів переговори у Польщі. При тому, що попередній візит премʼєра Індії до Польщі відбувся 45 років тому. В Україні, за інформацією Bloomberg, візит керівника індійського уряду до Києва буде коротким. Мова йде всього про декілька годин через безпекову ситуацію.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни.

Відповідну заяву прем’єр зробив під час своєї промови у Варшаві. Моді заявив, що «зараз не епоха війни». За його словами, Індія є «прихильницею постійного миру у цьому регіоні» і вірить у діалог і дипломатію для вирішення конфліктів.

Моді погодився «передавати повідомлення» між російським диктатором Володимиром Путіним та президентом України Володимиром Зеленським, хоча й не відіграватиме ролі формального посередника.

Читайте також: Мирні переговори у Моді. Прем’єр Індії везе Зеленському пропозиції Путіна? 
Теги: Індія міністр Україна переговори

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