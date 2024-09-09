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Євросоюз отримав докази постачання іранських ракет Росії

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз отримав докази постачання іранських ракет Росії
За словами речника, якщо інформація про поставку ракет підтвердиться – це означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України
фото з відкритих джерел

Брюссель отримав від союзників розвіддані, які свідчать про те, що Іран передав РФ ракети

Європейський Союз отримав від союзників достовірну інформацію про те, що Іран поставив Росії балістичні ракети. Про це заявив речник Європейської комісії Петер Стано під час пресконференції, пише DW.

За словами посадовця, Брюссель отримав від союзників відповідні розвіддані.

«Ми володіємо достовірною інформацією, наданою союзниками, про постачання іранських балістичних ракет до Росії. Ми вивчаємо це питання разом з нашими країнами-членами, і якщо це підтвердиться, то ця поставка означатиме суттєву матеріальну ескалацію підтримки Іраном незаконної агресивної війни Росії проти України», – заявив речник Єврокомісії.

На тлі цього Стано додав, що «одностайна позиція лідерів ЄС завжди була чіткою». «Європейський Союз реагуватиме швидко і в координації з міжнародними партнерами, в тому числі новими й значними обмежувальними заходами проти Ірану», – каже він.

Натомість речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канані заперечив, що Іран постачав РФ свої балістичні ракети.

«Ми рішуче відкидаємо твердження про роль Ірану в експорті зброї одній зі сторін війни. Ті, хто звинувачує Іран – це саме ті, хто є одним з найбільших експортерів зброї одній стороні війни», – запевнив представник МЗС Ірану, якого цитують іранські ЗМІ.

Нагадаємо, іранський депутат проговорився про передачу ракет Росії.

До слова, ще в лютому Reuters з посиланням на шість джерел заявив, що Іран, ймовірно, відправив Росії сотні балістичних ракет класу «земля-земля». Але тоді відразу постійне представництво Ірану при Організації Об'єднаних Націй (ООН) заперечило передачу росіянам балістичних ракет. 

Уже у вересні європейські чиновники очікували, що Іран неминуче поставить балістичні ракети до РФ.  Іран надав Росії сотні безпілотників, але потенційна передача балістичних ракет означатиме тривожний розвиток конфлікту, вважають співрозмовники агентства, які говорили на умовах анонімності.

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Теги: війна ракета Іран росія Єврокомісія Європейський союз

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