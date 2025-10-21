Головна Світ Політика
Японський уряд уперше очолила жінка

Ростислав Вонс
Японський уряд уперше очолила жінка
Санае Такаїті обіймала кілька посад у кабінеті міністрів Японії
фото: Kyodo

Найближчим часом нова прем'єрка почне формувати уряд

Очільниця Ліберально-демократичної партії Японії Санае Такаїті стала 104 прем'єр-міністром країни. Цю посаду вперше обійняла жінка. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodo

Під час голосування у нижній палаті парламенту Такаїті набрала 237 голосів із 465. Тим часом головний суперник, лідер Конституційно-демократичної партії Єсіхіко Нода, отримав 149 голосів. Перемога Такаїті стала можливою завдяки альянсу Конституційно-демократичної партії із консервативною партією «Товариство оновлення Японії».

Санае Такаїті обіймала кілька посад у кабінеті міністрів і була прихильницею економічної політики «абеноміки». Термін складено шляхом з'єднання прізвища прем'єр-міністра Японії «Абе» зі словом «економіка».

Абеноміка покликана пожвавити стагнуючу економіку, Японії, яка протягом 1990-х, 2000-х і 2010-х років була схильна до дефляції. Загалом заходи цієї політики не відрізняються новизною: головним методом «абеноміки» є штучна девальвація єни шляхом подвоєння грошової маси в країні. Останній захід викликає критику у ряду економічних експертів, які побоюються початку нових міжнародних валютних воєн, а також дефолту самої Японії, державний борг якої у 2,5 раза перевищує її ВВП.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба, який пробув на посаді менше ніж рік, у вересні заявив, що йде у відставку. Причиною цього рішення стали поразки на парламентських виборах, через які керівна Ліберально-демократична партія втратила більшість в обох палатах.

Премʼєр відмовлявся йти у відставку після останньої поразки партії на виборах до верхньої палати парламенту в липні. Він пояснював, що йому потрібно завершити торгівельну угоду зі США щодо тарифів. Коли угоди вдалося досягнути, Ісіба оголосив про відставку.

До слова, Японська політична партія «Шлях до відродження» оголосила, що її «новим лідером» стане штучний інтелект. Як пише «Главком» із посиланням на The Japan Times, Сіндзі Ісімару, який раніше очолював партію, пішов з посади у зв'язку з невдалими результатами об'єднання на виборах до верхньої палати парламенту країни в липні.

