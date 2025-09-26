В Японії затримано українців за проникнення в заборонену зону Фукусіми-1

Українці визнали свою провину у незаконному проникненні в заборонену зону Фукусіми-1

Українці проникли до порожнього будинку в межах зони, яка досі залишається закритою через ядерну катастрофу

У Японії правоохоронці затримали трьох громадян України за підозрою у незаконному проникненні до зони, доступ до якої суворо обмежений після аварії на АЕС «Фукусіма-1». Поліція розпочала розслідування обставин інциденту, який стався вранці 24 вересня у місті Окума, повідомляє «Главком» із посиланням на NHK.

Трьох чоловіків було заарештовано після того, як вони проникли до порожнього будинку в межах зони, яка досі залишається закритою через ядерну катастрофу.

Особливою обставиною є те, що підозрювані вели трансляцію на одному з відеохостингів. Увечері 23 вересня до поліцейської дільниці Футаба надійшло анонімне повідомлення про те, що «відео, на якому іноземці входять у будинок, транслюється в прямому ефірі на YouTube».

Правоохоронці негайно встановили місце інциденту за відеозаписом, а вранці 24 вересня виявили чоловіків у будинку та заарештували їх на місці.

Усі троє затриманих є громадянами України. Поліція ідентифікувала їх як:

Анатолій Дивац (34 роки, офісний працівник);

Владислав Савінов (29 років, водій);

Олександр Крюков (43 роки, електрик).

Під час допиту всі підозрювані визнали свою провину у незаконному проникненні.

Порожній будинок, куди проникли чоловіки, розташований у так званій «зоні, куди важко повернутися», що знаходиться під жорстким контролем Tokyo Electric Power Company. Наразі поліція встановлює всі деталі того, як громадянам вдалося проникнути на об'єкт із суворим обмеженням доступу.

