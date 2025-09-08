Головна Світ Політика
Прем'єр Японії, який пробув на посаді менше ніж рік, йде у відставку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Сігеру Ісіба прийшов до влади на початку жовтня 2024 року
фото: Reuters

Причиною відставки стали поразки на парламентських виборах

Прем'єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що вирішив піти у відставку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters

Зазначається, що причиною цього рішення стали поразки на парламентських виборах, через які керівна Ліберально-демократична партія втратила більшість в обох палатах. Премʼєр відмовлявся йти у відставку після останньої поразки партії на виборах до верхньої палати парламенту в липні. Він пояснював, що йому потрібно завершити торгівельну угоду зі США щодо тарифів. Коли угоди вдалося досягнути, Ісіба оголосив про відставку.

«Японія підписала торгівельну угоду, а президент підписав виконавчий указ, тож ми подолали ключову перешкоду. Я хотів би передати естафету наступному поколінню», – заявив він.

Ісіба доручив своїй Ліберально-демократичній партії провести термінові вибори лідера країни. Він додав, що продовжуватиме виконувати свої обовʼязки, доки не оберуть наступника.

Нагадаємо, Сігеру Ісіба обійняв пост глави уряду лише в жовтні минулого року. Голосування за переобрання прем’єра проводили після того, як його заплямована скандалами коаліція втратила більшість на виборах до нижньої палати парламенту.

У другий тур пройшли Ісіба та міністр економічної безпеки Санае Такаїті. Ісіба отримав 215 голосів, Такаїті – 194. У голосуванні брали участь члени парламенту від ЛДП та представники партії від префектур. Загалом у виборах лідера ЛДП взяли участь дев'ять кандидатів, зокрема дві жінки.

Теги: Японія уряд відставка

