Український короткометражний фільм здобув нагороду на фестивалі у Японії

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Український короткометражний фільм здобув нагороду на фестивалі у Японії
Короткометражний фільм «Життя починається» порушує тему адаптації українських ветеранів у цивільному житті
кадр з фільму

«Життя починається» – це короткометражний фільм, знятий за автобіографічною книгою військовослужбовця ЗСУ Павла Белянського

Український фільм «Життя починається» здобув нагороду «Найкращий короткометражний фільм» на фестивалі у Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на продюсера, директора кінокомпанії Good Morning Films Андрія Корнієнко.

Відомо, що фестиваль Kanazawa Film Festival проходив у Канадзаві з 18 по 23 вересня. Українська стрічка «Життя починається» перемогла у номінації «Найкращий короткометражний фільм».

Фільм створено Good Morning Films за підтримки Українського культурного фонду за мотивами книжки Павла Белянського«Битись не можна відступити». Головні ролі виконали Володимир Кравчук та Віталій Салій.

Про що фільм?

«Життя починається» – це короткометражний фільм, знятий за автобіографічною книгою військовослужбовця ЗСУ Павла Белянського. Він порушує важливу тему адаптації українських ветеранів до мирного життя після війни.

Фільм створений, щоб донести проблему психологічних викликів українських військових до міжнародної аудиторії.

Нагадаємо, 20 вересня на 87-му році життя померла Валерія Врублевська – непересічна українська письменниця, драматург, сценарист і перекладач, чия творчість залишила яскравий слід у літературі та театральному житті України. 

«Перестало битися серце моєї бабусі – Бубочки, української письменниці та драматургині Валерії Врублевської… Її творчість зайняла унікальну нішу в українському літературному процесі. Вона одна із перших і досі небагатьох написала свої найважливіші твори у жанрі роман-біографія: «Шарітка з Рунгу» та «Соломія Крушельницька». Про її успішність як драматурга свідчить любов глядача: театральна постановка «Кафедра» витримала понад 300 аншлагів у більш ніж сорока театрах України та Європи…» , – про це повідомила її внучка.

