Український короткометражний фільм здобув нагороду на фестивалі у Японії

Український фільм «Життя починається» здобув нагороду «Найкращий короткометражний фільм» на фестивалі у Японії. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на продюсера, директора кінокомпанії Good Morning Films Андрія Корнієнко.

Відомо, що фестиваль Kanazawa Film Festival проходив у Канадзаві з 18 по 23 вересня. Українська стрічка «Життя починається» перемогла у номінації «Найкращий короткометражний фільм».

Фільм створено Good Morning Films за підтримки Українського культурного фонду за мотивами книжки Павла Белянського«Битись не можна відступити». Головні ролі виконали Володимир Кравчук та Віталій Салій.

Про що фільм?

«Життя починається» – це короткометражний фільм, знятий за автобіографічною книгою військовослужбовця ЗСУ Павла Белянського. Він порушує важливу тему адаптації українських ветеранів до мирного життя після війни.

Фільм створений, щоб донести проблему психологічних викликів українських військових до міжнародної аудиторії.

