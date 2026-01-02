Трамп похизувався результатами когнітивного обстеження

Трамп: Я маю «ідеальне здоров'я»

Президент США Дональд Трамп заявив, що має «ідеальне здоров'я» та втретє поспіль пройшов когнітивне обстеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис американського лідера у соцмережі Truth Social.

«Лікарі Білого дому щойно повідомили, що я маю «ідеальне здоров'я» і що я «відмінно» (тобто відповів правильно на 100% запитань!) втретє поспіль пройшов когнітивне обстеження, яке жоден інший президент або попередній віцепрезидент не був готовий пройти», – зауважив Трамп.

Президент США додав: «Я твердо переконаний, що всі, хто балотується на посаду президента або віцепрезидента, повинні бути зобов'язані пройти суворе, змістовне та перевірене когнітивне обстеження. Нашою великою країною не можуть керувати «дурні» або некомпетентні люди!».

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив про своє скептичне ставлення до порад лікарів. Попри вікові зміни, він і надалі дотримується власного режиму, пояснюючи це «хорошою генетикою».

Як повідомлялося, протягом 2025 року Дональд Трамп продемонстрував незвичайну і непередбачувану поведінку, що викликало серйозні питання щодо його розумової та фізичної здатності виконувати обов'язки президента США. Серед таких інцидентів – випадки, коли він засинав під час важливих зустрічей, відхилявся від теми у своїх виступах і викладав вигадані історії.