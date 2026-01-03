WSJ: Венесуельці у вигнанні мріють про повалення режиму Мадуро

Зміна режиму Мадуро для венесуельців у вигнанні – це можливість нарешті повернутися додому та возз'єднатися з родинами

Венесуельці, які втекли від режиму Ніколаса Мадуро, та ті, хто залишився на батьківщині, мають кардинально різні погляди на можливість іноземного військового втручання. Як повідомляє The Wall Street Journal, посилаючись на дані опитування AtlasIntel, близько 64% емігрантів бачать у військовій операції США єдиний реальний шанс на відновлення демократії. Водночас, серед мешканців самої Венесуели таку радикальну ідею підтримують лише 34% опитаних, передає «Главком».

Такий розрив у поглядах пояснюється різними життєвими обставинами. Люди всередині країни насамперед зосереджені на щоденному виживанні в умовах гуманітарної кризи та бояться прямих наслідків військових ударів, з якими їм доведеться стикатися особисто. Крім того, у венесуельців живий страх перед репресіями за інакомислення та пам'ять про попередні невдалі спроби усунути Мадуро від влади, зокрема через санкційну політику Дональда Трампа у 2019 році.

Натомість восьмимільйонна діаспора, розсіяна переважно країнами Південної Америки, сприймає активні дії США в Карибському басейні з надією. Багато емігрантів працюють на низькооплачуваних роботах і стикаються з ксенофобією, тому зміна режиму для них – це можливість нарешті повернутися додому та возз'єднатися з родинами. Фахівці зазначають, що діаспора охочіше підтримує силовий сценарій, оскільки вона менше ризикує, ніж ті, хто перебуває під безпосереднім тиском режиму.

Сам Ніколас Мадуро ігнорує військові погрози, називаючи їх блефом і заявляючи, що не збирається залишати посаду. Попри сподівання емігрантів на рішучі кроки з боку Вашингтона, аналітики вважають сценарій повномасштабного введення військ США малоймовірним. Тим часом мільйони розділених сімей продовжують спостерігати за блокадою нафтового експорту та переміщенням американських сил, сумніваючись, чи принесе цей раунд протистояння довгоочікувані зміни.

Нагадаємо, президент Бразилії Луїс Інасіо Лула да Сілва виступив із різкою критикою можливих планів США щодо силового вирішення конфлікту у Венесуелі. Під час саміту південноамериканського блоку Меркосур він заявив, що збройна інтервенція стане гуманітарною катастрофою та створить небезпечний прецедент для всього світу

Раніше президент США Дональд Трамп виступив із жорсткою заявою щодо Венесуели, звинувативши країну у незаконному захопленні американських нафтових ресурсів та майна компаній США. Глава Білого дому підкреслив, що Сполучені Штати мають намір відновити контроль над своїми активами.

До слова, військові сили Сполучених Штатів Америки здійснили перехоплення та конфіскацію нафтового танкера, який перебував під санкціями, поблизу узбережжя Венесуели.