Японія долучиться до надання гарантій безпеки Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Японія долучиться до надання гарантій безпеки Україні
Прем’єр-міністр Японії високо оцінив зусилля президента США для встановлення миру
фото: Reuters

За словами японського премʼєра, уряд розглядає, як саме може забезпечити безпекові гарантії

Прем’єр-міністр Японії Сігеру Ісіба заявив, що японський уряд обміркує свою роль у наданні гарантій безпеки Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Kyodo News.

«Ми будемо виконувати свою роль належним чином, визначивши, що ми можемо і повинні робити відповідно до наших правових рамок та можливостей», – сказав Ісіба, коментуючи заяву генерального секретаря НАТО Марка Рютте про те, що Японія входить до числа приблизно 30 країн «Коаліції охочих», які співпрацюють над потенційними способами надання гарантій безпеки Україні для стримування будь-якої російської агресії в майбутньому.

За словами японського премʼєра, він не може повідомити, чим саме країна займатиметься.

Водночас політик високо оцінив зусилля президента США Дональда Трампа зі встановлення миру в Україні, результати його переговорів із Президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. «Важливо досягти якнайшвидшого припинення вогню та справедливого миру», – зазначив Ісіба.

Конституція Японії, яка відмовляється від війни, дозволяє використовувати війська лише для власної самооборони, що обмежує можливості уряду долучатись до операцій за кордоном, проте японські Сили самооборони брали участь у кількох міжнародних миротворчих та антипіратських місіях.

Як відомо, у Білому домі відбулась зустріч Трампа та президента Зеленського. Згодом президенти США та України провели зустріч з європейськими лідерами. Зокрема, на зустрічі були присутні президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, президент Франції Еммануель Макрон, прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, прем’єр-міністерка Італії Джорджія Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб та генеральний секретар НАТО Марк Рютте.

Спільного брифінгу за підсумками зустрічі не було, але перед переговорами за зачиненими дверима, політики поспілкувались та озвучили декілька заяв. «Главком» зібрав головні тези учасників зустрічі.

До слова, після перемовин президент США Дональд Трамп та російський диктатор Володимир Путін провели телефонну розмову. Американський лідер зазначив, що вже розпочалась підготовка для зустрічі Зеленського з Путіним, а після цього пройде тристороння зустріч США, Росії та України. Розмова тривала майже 40 хвилин.

Як повідомлялося, Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять війська для забезпечення миру в Україну. За словами Трампа, американські військові не будуть присутні на території України.

