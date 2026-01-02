Головна Світ Політика
search button user button menu button

Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
google social img telegram social img facebook social img
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
фото: Укрінформ

До продажу пропонуються балістичні ракети, безпілотники та військові судна

Тегеран хоче запровадити механізм продажу свого озброєння за допомогою цифрових активів та криптовалют. Як повідомляє Financial Times, такий крок має на меті повністю усунути західний фінансовий контроль над експортом іранських військових технологій, передає «Главком».

Державна структура Mindex, яка відповідає за експорт оборонної продукції Ірану, оприлюднила рекламні документи з новими умовами оплати. Окрім цифрових валют, Тегеран готовий розглядати бартерні угоди та розрахунки в національній валюті – ріалах. Це дозволяє потенційним покупцям уникати традиційної банківської системи, де транзакції можуть бути заблоковані через санкції США, ЄС або Британії.

До продажу пропонуються передові системи, зокрема балістичні ракети, безпілотники та військові судна.

Компанія Mindex створила онлайн-портал та чат-бот для супроводу клієнтів, а також пропонує можливість особистого огляду зброї в Ірані після перевірки безпековими службами. Продавець гарантує швидку доставку та запевняє, що механізми обходу санкцій вже відпрацьовані, тому проблем із виконанням контрактів не виникне.

У контрактах прописано, що покупець має погодитися з певними правилами застосування зброї під час воєнних дій, проте деталі цих обмежень можуть обговорюватися індивідуально.

Експерти зазначають, що це один із перших випадків у світовій практиці, коли держава відкрито оголошує про готовність приймати криптовалюту за постачання стратегічного озброєння. Наразі Mindex стверджує про співпрацю з 35 країнами.

Нагадаємо, в Ірані тривають масштабні антиурядові протести, які спалахнули наприкінці 2025 року. Вони розпочалися в Тегерані через невдоволення економічною ситуацією і падінням курсу національної валюти щодо долара. У 2025 році іранський ріал втратив майже половину своєї вартості щодо долара, а інфляція в грудні досягла 42,5%.

30 грудня до протестів долучились студенти університетів, а акції поширилися й на інші міста. Станом на 1 січня 2026 року було відомо про щонайменше сімох загиблих людей з чотирьох різних міст Ірану.

Протести є наймасовішими з часів заворушень 2022 року, спричинених смертю Махси Аміні – молодої жінки, яку поліція моралі звинуватила в неналежному носінні хіджабу.

Влада Ірану запровадила посилені заходи безпеки в районах Тегерана, де почалися антиурядові демонстрації. Президент Масуд Пезешкіан заявив, що уряд готовий вислухати «законні вимоги» протестувальників. Генеральний прокурор Мохаммад Мовахеді-Азад попередив, що будь-які спроби дестабілізувати ситуацію отримають «рішучу відповідь».

Як відомо, масові протести, що охопили Іран наприкінці 2025 року, у перший день 2026 року переросли у жорсткі та криваві сутички між демонстрантами й силовими структурами.

Теги: санкції озброєння Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хорватія профінансує постачання озброєння Україні в межах програми НАТО PURL
Хорватія виділяє Україні 14 млн євро в межах ініціативи PURL
31 грудня, 2025, 18:55
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
Путін перетворив російських олігархів на інструмент війни: пояснення BBC
28 грудня, 2025, 23:15
Ворог вже сьогодні в Гуляйполі втратив понад три сотні особового складу і шість десятків одиниць техніки і озброєння
Тривають запеклі бої. Сили оборони Півдня повідомили про ситуацію в Гуляйполі
28 грудня, 2025, 17:58
Росіяни чинять опір процесу конфіскації оскільки ще мають надію, що не втратять ці гроші
Чому Росія так боїться конфіскації заморожених активів в Європі
22 грудня, 2025, 13:03
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
Axios: Ізраїль попереджає США про нову загрозу
22 грудня, 2025, 06:17
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
«Українська бронетехніка» розвиває лінійку важких наземних роботизованих комплексів
17 грудня, 2025, 16:57
Російських військових помітили на танкерах у Балтійському морі
Швеція зафіксувала військових РФ на танкерах «тіньового флоту» у Балтійському морі
16 грудня, 2025, 18:36
Зеленський підписав указ про введення в дію рішення РНБО про застосування санкцій проти 656 морських суден, які є частиною тіньового флоту
Україна запровадила санкції проти 656 морських суден російського тіньового флоту
13 грудня, 2025, 17:27
Олег Дерипаска, через діяльність якого американська компанія отримала багатомільйонний штраф
Нью-Йоркська компанія порушила санкції США проти РФ і заплатить понад $7 млн
5 грудня, 2025, 03:00

Політика

Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
Іран знайшов спосіб обходу санкцій для продажу зброї
Трамп похизувався результатами когнітивного обстеження
Трамп похизувався результатами когнітивного обстеження
Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України
Прем’єр Чехії виступив проти фінансових гарантій для України
РФ цинічно виправдала удар по Харкову
РФ цинічно виправдала удар по Харкову
РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
РФ знову оголосили в розшук «воскреслого» командира РДК Капустіна
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ
Вийти з соцмереж і скласти заповіт. Держдеп США оновив рекомендації для охочих поїхати у РФ

Новини

Лінія фронту станом на 1 січня 2026. Зведення Генштабу
Вчора, 22:50
День святого Василя: історія свята, молитва, традиції та привітання у прозі, віршах і яскравих листівках
Вчора, 06:30
У Луцьку виникла масштабна пожежа через обстріл РФ
Вчора, 04:23
Свято Маланки 2025: традиційні щедрівки і яскраві листівки
30 грудня, 2025, 20:40
Щедрий вечір 2025: історія і традиції свята, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
30 грудня, 2025, 19:19
Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено обʼєкт промислової інфраструктури
30 грудня, 2025, 05:54

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua