Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Громадянам США, які вже перебувають у Росії, рекомендовано терміново покинути країну

Державний департамент США оновив офіційні поради для своїх громадян, закликавши їх повністю відмовитися від поїздок до Росії. Як повідомляє «Главком» із посиланням на сайт американського відомства, рівень небезпеки в країні-агресорі настільки високий, що тим, хто все ж наважиться на подорож, радять заздалегідь підготувати заповіт, обговорити з рідними побажання щодо власного похорону та навіть залишити зразки ДНК лікарю.

Основними причинами для таких радикальних застережень Держдеп називає триваючу війну проти України, високий ризик незаконних затримань та переслідувань американців з боку російських спецслужб, а також загрозу тероризму та непередбачуване застосування місцевих законів. Окремо наголошується, що можливості американського уряду щодо захисту та допомоги своїм громадянам на території РФ наразі вкрай обмежені: дипломатичний штат у Москві суттєво скорочено, пересування персоналу обмежене російською владою, а всі консульства США в інших містах припинили роботу.

Американцям, які вже перебувають у Росії, рекомендують терміново покинути країну. Тих, хто ігнорує попередження, закликають бути готовими до тривалого затримання без пояснення причин та без доступу до правової чи консульської допомоги. Крім юридичних та медичних приготувань, громадянам радять передати близьким копії важливих документів, розробити власний план евакуації та повністю утриматися від використання соціальних мереж під час перебування в РФ, щоб не давати приводів для додаткових перевірок чи арештів.

Як відомо, деякі американці не підтримують дії Дональда Трампа щодо війни в Україні. Зокрема, так відповіла половина американських респондентів в опитуванні The Economist/YouGov. 

В опитуванні The Economist/YouGov взяло участь 1550 респондентів. За його результатами, 49% з них відповіли, що вони «не схвалюють» та «категорично не схвалюють» те, як «як Дональд Трамп вирішує ситуацію з Росією та Україною». Водночас 30% опитаних американців відповіли, що «частково» або «повністю схвалюють» політику Трампа.

Повідомлялося, що президент США Дональд Трамп обізвав спецпосланця Кіта Келлога після його слів про українського лідера Володимира Зеленського. Очільник США негативно висловився про спецпосланця через його слова на підтримку Зеленського. Після того як спецпредставник Трампа назвав президента України мужнім і сміливим, президент США «накинувся на нього».

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
