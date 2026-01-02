Заповіт та зразки ДНК: Держдеп США випустив рекомендації для американців, які їдуть в РФ

Громадянам США, які вже перебувають у Росії, рекомендовано терміново покинути країну

Державний департамент США оновив офіційні поради для своїх громадян, закликавши їх повністю відмовитися від поїздок до Росії. Як повідомляє «Главком» із посиланням на сайт американського відомства, рівень небезпеки в країні-агресорі настільки високий, що тим, хто все ж наважиться на подорож, радять заздалегідь підготувати заповіт, обговорити з рідними побажання щодо власного похорону та навіть залишити зразки ДНК лікарю.

Основними причинами для таких радикальних застережень Держдеп називає триваючу війну проти України, високий ризик незаконних затримань та переслідувань американців з боку російських спецслужб, а також загрозу тероризму та непередбачуване застосування місцевих законів. Окремо наголошується, що можливості американського уряду щодо захисту та допомоги своїм громадянам на території РФ наразі вкрай обмежені: дипломатичний штат у Москві суттєво скорочено, пересування персоналу обмежене російською владою, а всі консульства США в інших містах припинили роботу.

Американцям, які вже перебувають у Росії, рекомендують терміново покинути країну. Тих, хто ігнорує попередження, закликають бути готовими до тривалого затримання без пояснення причин та без доступу до правової чи консульської допомоги. Крім юридичних та медичних приготувань, громадянам радять передати близьким копії важливих документів, розробити власний план евакуації та повністю утриматися від використання соціальних мереж під час перебування в РФ, щоб не давати приводів для додаткових перевірок чи арештів.

