Business Insider: НАТО в разі війни з Росією зазнає величезних втрат

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Business Insider: НАТО в разі війни з Росією зазнає величезних втрат
фото: Укрінформ

НАТО активно вивчає український досвід, намагаючись адаптувати свою медичну систему до вимог сучасної війни

У разі початку повномасштабного воєнного зіткнення з Росією країни Північноатлантичного альянсу можуть зіткнутися з масштабнішими людськими втратами, ніж Україна. Таку думку в інтерв’ю Business Insider висловив полковник Валерій Вишневський, який представляє Україну в аналітичному центрі НАТО-Україна (JATEC), інформує «Главком».

За його словами, ключовим фактором є тотальне домінування дронів на сучасному полі бою, що докорінно змінює принципи надання медичної допомоги. В українських реаліях величезна кількість ворожих безпілотників робить практично неможливою евакуацію поранених у межах так званої «золотої години», оскільки постійна присутність розвідувальних та ударних апаратів змушує чекати негоди або поганої видимості для безпечного вивезення бійців.

Вишневський наголошує, що НАТО неминуче постане перед аналогічними труднощами, проте руйнівний характер імовірної великої війни призведе до ще критичніших наслідків для Альянсу. Західні лідери все чіткіше усвідомлюють ризик поширення бойових дій на територію Європи, зважаючи на попередження генерального секретаря НАТО Марка Рютте про можливу готовність Росії до агресії проти блоку вже протягом наступних п’яти років. Наразі Альянс активно вивчає український досвід, намагаючись адаптувати свою медичну систему до вимог конфлікту високої інтенсивності.

Зокрема, Командування НАТО з трансформації спільно з JATEC уже шукає інноваційні методи вирішення проблеми евакуації в умовах постійного спостереження з неба. У межах спеціального конкурсу компанії з 20 країн представили різноманітні розробки: від систем лікування ниркової недостатності в польових умовах до портативних захисних укриттів та безпечних каналів зв’язку для медиків. Як зазначив полковник Ніл Ай Маунг, представник ОЗС НАТО, блок не шукає єдиного універсального засобу, а планує впроваджувати комплекс різних технологічних рішень, які працюватимуть спільно задля збереження життів солдатів у нових реаліях війни.

Раніше міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк заявив, що Україна ніколи не буде в НАТО.

На думку міністра, Україна також матиме проблеми з вступом до Європейського Союзу. Група держав, що допомагає Україні, «коаліція охочих», на його думку, нічого не зробила. «Вона надіслала якогось солдата? Ні, не надіслала. Звичайно, що ні», – заявив Каліняк.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що попри офіційно задекларований «незворотний шлях» України до Альянсу, кілька держав-членів на практиці виступають проти її членства. За словами генсека, для позитивного рішення щодо вступу необхідна одностайність усіх союзників, якої наразі немає. Серед країн, що не готові дати свою згоду, Рютте виокремив: Угорщину, Словаччину, Сполучені Штати.

Як відомо, генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав союзників активізувати свої оборонні зусилля, щоб уникнути війни, розв'язаною Росією, яка може бути «настільки масштабною, як та, яку пережили наші діди та прадіди».

