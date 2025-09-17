Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект

Штучний інтелект не диктуватиме політичну діяльність членів партії

Японська політична партія «Шлях до відродження» оголосила, що її «новим лідером» стане штучний інтелект (ШІ). Як пише «Главком» із посиланням на The Japan Times, Сіндзі Ісімару, який раніше очолював партію, пішов з посади у зв'язку з невдалими результатами об'єднання на виборах до верхньої палати парламенту країни в липні.

Ісімару створив «Шлях до відродження» у січні, до цього він обіймав посаду мера невеликого міста Акітаката на заході Японії. У цьому партія нова, тож поки немає чіткої політичної платформи, а її члени можуть формувати власні програми. «Новим лідером буде ШІ», – заявив 25-річний аспірант Кокі Окумура, який виграв внутрішньопартійні вибори на посаду наступника Ісімару.

За даними ЗМІ, студент, який вивчає в університеті штучний інтелект, зазначив, що сам виступатиме в ролі помічника «нового глави» партії. За словами Окумури, який формально очолюватиме «Шлях до відродження», деталі впровадження ШІ, включаючи терміни та способи реалізації зазначеного плану, поки що не визначені. Водночас він наголосив, що ШІ не визначатиме характеру політичної діяльності членів партії, а виконуватиме такі завдання, як, наприклад, розподіл ресурсів між учасниками об'єднання.

Згідно з матеріалом, під час виборів до парламенту столичної префектури Токіо, що відбулися в червні, жоден із 42 кандидатів від «Шляху до відродження» е зміг домогтися місця в законодавчому органі. У липні на виборах до верхньої палати парламенту Японії партія виставила 10 кандидатів, усі з яких також програли.

Нагадаємо, Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом.