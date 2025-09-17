Головна Світ Політика
search button user button menu button

Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
google social img telegram social img facebook social img
Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект
Японська політична партія призначить лідером ШІ
фото: trendsmena.com

Штучний інтелект не диктуватиме політичну діяльність членів партії

Японська політична партія «Шлях до відродження» оголосила, що її «новим лідером» стане штучний інтелект (ШІ). Як пише «Главком» із посиланням на The Japan Times, Сіндзі Ісімару, який раніше очолював партію, пішов з посади у зв'язку з невдалими результатами об'єднання на виборах до верхньої палати парламенту країни в липні.

Ісімару створив «Шлях до відродження» у січні, до цього він обіймав посаду мера невеликого міста Акітаката на заході Японії. У цьому партія нова, тож поки немає чіткої політичної платформи, а її члени можуть формувати власні програми. «Новим лідером буде ШІ», – заявив 25-річний аспірант Кокі Окумура, який виграв внутрішньопартійні вибори на посаду наступника Ісімару.

За даними ЗМІ, студент, який вивчає в університеті штучний інтелект, зазначив, що сам виступатиме в ролі помічника «нового глави» партії. За словами Окумури, який формально очолюватиме «Шлях до відродження», деталі впровадження ШІ, включаючи терміни та способи реалізації зазначеного плану, поки що не визначені. Водночас він наголосив, що ШІ не визначатиме характеру політичної діяльності членів партії, а виконуватиме такі завдання, як, наприклад, розподіл ресурсів між учасниками об'єднання.

Згідно з матеріалом, під час виборів до парламенту столичної префектури Токіо, що відбулися в червні, жоден із 42 кандидатів від «Шляху до відродження» е зміг домогтися місця в законодавчому органі. У липні на виборах до верхньої палати парламенту Японії партія виставила 10 кандидатів, усі з яких також програли.

Нагадаємо, Албанія стала першою країною у світі, яка має віртуального міністра, створеного з пікселів і коду та керованого штучним інтелектом. 

Читайте також:

Теги: вибори Японія партії політика штучний інтелект

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прем’єр-міністр Японії високо оцінив зусилля президента США для встановлення миру
Японія долучиться до надання гарантій безпеки Україні
19 серпня, 16:48
Туриска не знала про одне правило і потрапила у неприємності у Японії
Штраф за морозиво. Американська туристка оскандалилась у Японії
19 серпня, 11:19
Банку довелось вибачатись за ідею із використанням штучного інтелекту
Австралійський банк замінив працівників підтримки ШІ, а потім покликав назад із вибаченнями
26 серпня, 11:20
Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
Китай має великі плани щодо штучного інтелекту
Китай має амбітний план трансформації економіки за допомогою ШІ
4 вересня, 09:37
Центри проводили виїзні бізнес-семінари в російських регіонах і організовували поїздки на стажування до Японії
Японія закриває в Росії всі свої центри економічного співробітництва
10 вересня, 10:59
Низка політиків у Німеччині померли перед виборами
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
5 вересня, 17:36
Конор Макгрегор передумав балотуватися у президенти Ірландії
Конор Макгрегор передумав балотуватися у президенти Ірландії
Вчора, 01:28
Університет Грінченка та Японський університет економіки також уклали Меморандум про взаєморозуміння та Угоду про обмін студентами
Університет Грінченка та Японський університет економіки підписали Угоду про здобуття подвійних дипломів
11 вересня, 10:43

Політика

Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III
Трамп прибув на зустріч з британським королем Чарльзом III
Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект
Японська партія оголосила, що її очолюватиме штучний інтелект
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
В Ірані страчено чоловіка, який написав листа президенту Зеленському
Литва відкрила першу школу дронів поруч з Калінінградом
Литва відкрила першу школу дронів поруч з Калінінградом
Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні
Лавров назвав окупантами західних військових, які можуть стати миротворцями в Україні
Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну
Британський історик попередив, що нерішучість НАТО грає на користь Путіну

Новини

Король Чарльз III готується зустрічати Дональда Трампа і має «таємну зброю»
Вчора, 15:18
Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
15 вересня, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
15 вересня, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
15 вересня, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
15 вересня, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua