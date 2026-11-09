Канада запровадила нові санкції проти Росії

До санкційного списку внесли 38 організацій та 24 фізичні особи, пов'язані з оборонною промисловістю, ракетними технологіями та фінансуванням російської воєнної економіки

Канада оголосила про новий пакет санкцій проти Росії, до якого увійшли 38 організацій та 24 фізичні особи. Обмеження спрямовані на послаблення російського оборонно-промислового комплексу та перекриття фінансових каналів, які забезпечують продовження війни проти України. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Міністерство закордонних справ Канади.

Про нові обмеження 9 листопада оголосила міністерка закордонних справ Канади Аніта Ананд під час зустрічі очільників зовнішньополітичних відомств країн «Групи семи» у Парижі.

Під санкції потрапили підприємства та особи, причетні до російського оборонно-промислового комплексу, зокрема розробники технологій балістичних ракет і учасники кібероперацій РФ.

Окрему увагу канадський уряд приділив фінансовим структурам, які допомагають Росії підтримувати воєнну економіку. Серед них – криптовалютні біржі, які, за оцінкою Оттави, сприяють обходу міжнародних обмежень.

У канадському МЗС наголосили, що Росія продовжує використовувати мережі обходу санкцій для забезпечення військових операцій. Нові заходи мають обмежити можливості російської армії завдавати ударів по цивільних об'єктах України.

«Канада вживає заходів, щоб підірвати здатність Путіна завдавати ракетних ударів по українських містах. Ми залишаємося непохитними у своїй підтримці України та продовжуватимемо запроваджувати обмеження проти Росії, доки вона не припинить агресію та не поважатиме суверенітет і територіальну цілісність України», – заявила Ананд.

Канадська влада також підтвердила готовність координувати подальший санкційний тиск із міжнародними партнерами.

Нагадаємо, у вересні «Главком» повідомляв про запровадження Канадою санкцій проти восьми росіян, причетних до незаконної депортації українських дітей. Обмеження також стосувалися осіб, які брали участь у нав'язуванні російської ідеології та мілітаризації дітей.

Раніше, у лютому 2026 року, Канада запровадила санкції проти 21 фізичної особи, 53 організацій та 100 суден російського «тіньового флоту». Оттава також знизила граничну ціну на російську нафту з $47,6 до $44,1 за барель. Пакет передбачав обмеження для фінансової та технологічної інфраструктури РФ.