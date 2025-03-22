В Угорщині покарали депутатів, які намагалися зірвати заборону ЛГБТ-прайдів

Штраф для опозиційного депутата склав понад 24 млн угорських форинтів (близько €60 тис.) – це найбільше покарання в історії угорського парламенту

В Угорщині шістьом опозиційним депутатам заборонили вхід до парламенту після того, як вони використали димові шашки в сесійній залі, протестуючи проти ухвалення закону, що забороняє ЛГБТК+ спільнотам проводити прайд. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Акцію організували члени ліберальної партії Momentum та незалежний депутат Акош Хадхазі. Через димові шашки зала заповнилася густим різнокольоровим димом.

Лідер Momentum Давід Бедо зазначив у коментарі Politico, що таке рішення не стало для них несподіванкою, оскільки вони очікували жорсткої реакції від спікера парламенту Ласло Кевера, соратника прем'єра Віктора Орбана.

Бедо запевнив, що вони продовжать опір, домагаючись скасування закону. У результаті йому та ще двом депутатам заборонили відвідувати парламент на два місяці, а їхню зарплату утримуватимуть протягом шести місяців. Іншим трьом депутатам обмежили доступ до парламенту на місяць і позбавили зарплати на чотири місяці.

Штраф для Бедо склав понад 24 млн угорських форинтів (близько €60 тис.) – це найбільше покарання в історії угорського парламенту. Загальна сума санкцій для всіх шести депутатів перевищила 80 млн форинтів (приблизно €200 тис.).

Нагадаємо, 18 березня, парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів, причому цей закон був проголосований за прискореною процедурою – його внесли лише вчора.

Згодом у столиці Угорщини відбулися масові протести проти обмеження права на зібрання та заборони прайду ЛГБТК+ спільнот.