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Євросоюз ухвалив контрзаходи проти нових тарифів США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Євросоюз ухвалив контрзаходи проти нових тарифів США
Єврокомісія запускає низку контрзаходів для захисту європейців
фото з відкритих джерел

ЄС націлиться на американську сталеву та алюмінієву продукцію, а також текстиль, сільськогосподарську продукцію та побутову техніку

Європейський Союз з 1 квітня запровадить тарифи на американські товари загальною вартістю 26 млрд євро. Про це повідомляє Главком з посиланням на Reuters.

Рішення було ухвалено у відповідь на повне відновлення американських мит на сталь та алюміній. Тарифи у розмірі 25% на весь імпорт цих металів, підвищені адміністрацією Дональда Трампа, набудуть чинності 13 березня.

«Наші контрзаходи будуть запроваджені у два етапи. Починаючи з 1 квітня і повністю з 13 квітня», – каже очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Обмеження торкнуться багатьох американських товарів, зокрема сталі, алюмінію, текстилю, побутової техніки, пластмаси, бурбону, мотоциклів, м’яса птиці, яловичини, яєць, молочних продуктів, цукру та овочів.

Нагадаємо, 4 березня адміністрація США запровадила мито у розмірі 25% практично на весь імпорт із Канади та Мексики, а також підняла тарифи на товари з Китаю з 10% до 20%. 6 березня Трамп підписав укази про відстрочку до 2 квітня введення 25% мита на товари з Канади та Мексики, які підпадають під тристоронню торговельну угоду. Він зазначив, що після цієї дати подібних послаблень не буде.

Крім того, Трамп раніше оголосив про намір ввести мита у відповідь на імпортні товари починаючи з 2 квітня. За його словами, в середньому Європейський союз, Китай, Бразилія, Індія, Мексика та Канада стягують зі США набагато вищі мита, ніж Сполучені Штати з них.

До слова, французьке шампанське та італійський пармезан можуть стати недоступними для більшості американських споживачів, якщо адміністрація президента США Дональда Трампа запровадить мито у розмірі 25%.

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Теги: США тарифи Дональд Трамп Урсула фон дер Ляєн Європейський союз Єврокомісія

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