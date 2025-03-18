Парламент Угорщини заборонив ЛГБТ-прайди

Жителі Будапешта під час прайду в липні 2022 року

Закон був ухвалений за прискореною процедурою

Парламент Угорщини ухвалив закон, що забороняє проведення прайдів ЛГБТК-спільноти і дозволяє використовувати програмне забезпечення для розпізнавання обличь учасників таких заходів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на АР.

Закон був прийнятий 136 голосами, проти висловились 27 депутатів.

Парламент ухвалював документ за прискореною процедурою – його внесли лише вчора.

Новий закон вносить поправки до закону про зібрання, щоб визначити правопорушенням проведення або відвідування заходів, які суперечать законодавству Угорщини про «захист дітей». Також він забороняє «зображення або пропаганду» гомосексуалізму серед неповнолітніх до 18 років.

За відвідування ЛГБТ-прайду парламентарі встановили штраф до 200 тис. угорських форинтів (546 доларів), які держава має спрямувати на той самий «захист дітей».

Нагадаємо, напередодні, 17 березня, до угорського парламенту був внесений законопроєкт, який пропонував визнати правопорушенням проведення або відвідування заходів ЛГБТК-спільноти. Ініціатором законопроєкту була керівна партія Угорщини «Фідес».

Також «Главком» повідомляв, що уряд Угорщини планує розробити законопроєкт для виявлення іноземного фінансування ЗМІ, – нібито для «захисту національного суверенітету».