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Європарламент погодив усіх кандидатів на посаду єврокомісара – Politico

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Європарламент погодив усіх кандидатів на посаду єврокомісара – Politico
Слухання кандидатів у єврокомісари мали завершитись минулого тижня
фото з відкритих джерел

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Європейський парламент погодився затвердити усіх сімох не затверджених кандидатів на посади у нову Єврокомісію. Про це повідомляє Politico з посиланням на джерела в політичних колах.

Зазначається, що більш як тиждень долі семи кандидатів вирішувалися у політичних суперечках між ключовими політичними групами – правоцентристською Європейською народною партією та соціалістами і демократами.

ЗМІ пише, що безвихідь зупинила процес перевірки шести виконавчих віцепрезидентів (Кая Каллас, Раффаеле Фітто, Роксана Мінзату, Стефан Сежурне, Тереза Рібера та Хенна Вірккунен), а також угорця Олівера Варгелі.

Нагадаємо, голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що Європейському Союзу необхідно створити власну організацію безпеки, яка має доповнювати НАТО.

До слова, 19 листопада, відбулося скликання позачергової сесії Європарламенту у зв’язку із 1000-м днем з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України Володимир Зеленський приєднався на засідання онлайн. Йому аплодували депутати стоячи.

Раніше Європейський парламент засудив візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії з «місією миру» для України. А також підтвердив свою позицію про те, що ЄС має продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки потрібно до перемоги.

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Теги: Європарламент Єврокомісар Урсула фон дер Ляєн Єврокомісія

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