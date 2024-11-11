Євродепутати вдруге відклали затвердження комісара від Угорщини

Представники комітету Європарламенту з питань охорони здоров'я та сільського господарства погодилися перенести затвердження Варгеї

11 листопада депутати Європейського парламенту вирішили відкласти затвердження кандидатури угорця Олівера Варгеї на посаду єврокомісара з питань охорони здоров’я та добробуту тварин. Про це повідомляє Politico.

Представники комітету Європарламенту з питань охорони здоров'я та сільського господарства погодилися перенести затвердження Варгеї до завершення слухань комісарів, які мають завершитися в середу, 13 листопада.

Євродепутат Паскаль Канфін, що належить до ліберальної групи «Оновлення», заявив, що ліберали і соціал-демократи поки що не визначилися щодо підтримки Варгеї, оскільки «не задоволені» його кандидатурою. Також представники «Зелених» і «Лівих» сумніваються, чи підтримають угорського кандидата, що наразі позбавляє його необхідної підтримки.

Олівер Варгеї поки що залишається єдиним кандидатом на посаду єврокомісара. Його очікує другий раунд письмових запитань після того, як виступ під час минулих усних слухань не справив належного враження на депутатів. Варто відзначити, що у новій комісії представник Угорщини був номінований на посаду комісара з питань охорони здоров'я та добробуту тварин, тоді як раніше Варгеї займався напрямом розширення.