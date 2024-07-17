Європарламент офіційно засудив візит Орбана до Росії

Ухвалена резолюція містить першу офіційну позицію новообраного Європарламенту щодо війни Росії проти України

Європейський парламент засудив візит прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Росії з «місією миру» для України. А також підтвердив свою позицію про те, що ЄС має продовжувати підтримувати Київ стільки, скільки потрібно до перемоги. Відповідну резолюцію ухвалили під час першої пленарної сесії новообраного Європарламенту.

Документ ухвалено 495 голосами «за». 137 європарламентарів проголосували «проти», 47 – «утрималися».

Резолюція містить першу офіційну позицію новообраного Європарламенту щодо війни Росії проти України, підтверджує незмінну підтримку євродепутатами незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Парламент засуджує варварський ракетний удар Росії по дитячій лікарні Охмадит у Києві та нещодавній візит прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана до Російської Федерації, яка не представляє ЄС і є грубим порушенням договорів та спільної зовнішньої політики ЄС», – йдеться у повідомленні.

У тексті резолюції йдеться, що Угорщина має понести відповідальність за дії Орбана.

«Враховуючи, що після «миротворчої місії» угорського прем’єр-міністра негайно відбулася атака на дитячу лікарню, резолюція також говорить, що це свідчить про «неактуальність» нібито мирних зусиль Орбана», – пише пресслужба Європарламенту.

Нагадаємо, шістдесят три депутати Європейського парламенту вимагають від керівництва Євросоюзу позбавити Угорщину права голосу в ЄС через дії угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Як повідомлялося, очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн скасувала візит колегії комісарів до Угорщини.

Раніше стало відомо, що прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан ознайомив лідерів Європейського Союзу з результатами його візитів до України, Росії та Китаю, презентувавши «мирний план», який мав би врегулювати війну в Україні.

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан зазначив, що Україна і Росія дуже рішуче налаштовані на боротьбу, і «без зовнішніх посередників, на жаль, на нас чекають дуже грубі руйнування в найближчі місяці».

До слова, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан звернувся до голови Євроради Шарля Мішеля із закликом поновити дипломатичні відносини з Росією.