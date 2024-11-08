Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну

Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози

За словами глави Єврокомісії, ЄС важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що напередодні мала телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо України. Про це вона заявила під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.

«Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом», – розповіла вона.

Очільниця Європейської комісії додала, що ЄС важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США з самого початку.

Також фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Але, на мій погляд, нам із нашими американськими друзями важливіше обговорювати те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому. Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну», – каже очільниця Єврокомісії.

Посадовиця наголосила, що альянс Москви з цими державами впливає на безпеку не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону – де США планують зосередити свої зусилля для стримування Китаю.

Нагадаємо, європейські чиновники обговорили, чи буде блок готовий й надалі підтримувати Україну у війні з Росією під час зустрічі в Будапешті. Основне занепокоєння Європи полягає в тому, що Дональд Трамп прагне перекласти на неї «фінансовий тягар» війни.

Лідери Європейського Союзу намагаються зʼясувати, чи зможуть вони продовжити військову підтримку України, якщо Трамп вирішить припинити допомогу з боку США. Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, що швидко припинить бойові дії в Україні, однак був неоднозначним у своїй підтримці Києва.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа застосує підхід, орієнтований на розв'язання проблеми, війна в Україні може «легко закінчитися».