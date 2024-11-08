Головна Світ Політика
search button user button menu button

Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
Урсула фон дер Ляєн наголосила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози
фото з відкритих джерел

За словами глави Єврокомісії, ЄС важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила, що напередодні мала телефонну розмову з новообраним президентом США Дональдом Трампом, зокрема щодо України. Про це вона заявила під час неформального саміту Європейського Союзу в Будапешті.

«Я мала можливість вчора привітати Дональда Трампа телефоном. Ми обговорили серед іншого тему України та енергетичні й безпекові питання. Це була коротка дискусія щодо цих питань, і, звичайно, я чекаю на те, аби розвивати ці теми разом», – розповіла вона.

Очільниця Європейської комісії додала, що ЄС важливо побудувати хороші відносини з новою адміністрацією президента США з самого початку.

Також фон дер Ляєн заявила, що ЄС говоритиме зі Сполученими Штатами про важливість стримування російської загрози, оскільки вона пов’язана із ситуацією в Індо-Тихоокеанському регіоні.

«Але, на мій погляд, нам із нашими американськими друзями важливіше обговорювати те, що Росія – це загроза не лише для Європи, але й загроза для глобальної безпеки в цілому. Бо Росія – не просто автократія, яка загрожує демократіям, вона також усе більше зближується з Іраном, Північною Кореєю, які разом із Китаєм підживлюють цю війну», – каже очільниця Єврокомісії.

Посадовиця наголосила, що альянс Москви з цими державами впливає на безпеку не лише Європи, а й Індо-Тихоокеанського регіону – де США планують зосередити свої зусилля для стримування Китаю.

Нагадаємо, європейські чиновники обговорили, чи буде блок готовий й надалі підтримувати Україну у війні з Росією під час зустрічі в Будапешті. Основне занепокоєння Європи полягає в тому, що Дональд Трамп прагне перекласти на неї «фінансовий тягар» війни.

Лідери Європейського Союзу намагаються зʼясувати, чи зможуть вони продовжити військову підтримку України, якщо Трамп вирішить припинити допомогу з боку США. Трамп обіцяв під час передвиборчої кампанії, що швидко припинить бойові дії в Україні, однак був неоднозначним у своїй підтримці Києва.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, якщо адміністрація США під керівництвом Дональда Трампа застосує підхід, орієнтований на розв'язання проблеми, війна в Україні може «легко закінчитися».

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Урсула фон дер Ляєн США війна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Головний інспектор Держдепартаменту США Карделл Річардсон та посол США в Україні Бріджит Брінк
В Україну прибув ревізор зі США
4 листопада, 22:09
Кадиров планує відправити на війну в Україні 84 тисячі чеченців
84 тисячі на смерть? Чи реальні заяви Кадирова про чеченських добровольців на фронті
3 листопада, 14:39
Молодь вважає, що членство України у НАТО надішле дуже важливий сигнал міжнародним інвесторам щодо стабільності в Україні
Українська молодь закликає НАТО надати Україні членство в Альянсі
1 листопада, 20:04
Вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року
Вибори у США. Що визначить результат
1 листопада, 18:18
Чудінов провів «майстер-класи», які містили явні елементи індоктринації українських дітей
Ексчемпіон світу з боксу з Росії незаконно відвідав окуповану Луганщину
30 жовтня, 20:52
В результаті обстрілів було пошкоджено 43 об’єкти
Удари РФ по Херсонщині: троє поранених та понад 25 пошкоджених будинків (фото)
23 жовтня, 13:56
Андрій Єрмак розповів про українську формулу миру
Україна готова обговорювати коригування формули миру: Єрмак повідомив, за яких умов
23 жовтня, 06:20
Виступ Зеленського на засіданні Європейської ради: повний текст
Виступ Зеленського на засіданні Європейської ради: повний текст
17 жовтня, 13:54
Штати ввели нові санкції проти Ірану
США через атаку на Ізраїль запровадили жорсткі санкції проти Ірану
12 жовтня, 00:54

Політика

Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Маск назвав Шольца «дурнем»: німецький уряд зробив заяву
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
Фон дер Ляєн поговорила з Трампом про Україну
Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка
Розмова Зеленського і Трампа 6 листопада: хто був третім учасником телефонного дзвінка
Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган
Трамп може легко завершити війну в Україні – Ердоган
Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
Кулеба розповів, як хотів послати куди подалі одного з іноземних дипломатів
The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа
The Economist: Україна вже опрацьовує можливі «мирні плани» Трампа

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
96K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 8 листопада: ситуація на фронті
35K
Карта повітряних тривог України онлайн 8 листопада 2024
31K
День святого Михайла: історія свята, прикмети і заборони, привітання у прозі, віршах та яскравих листівках
8083
Втрати ворога станом на 8 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ
6311
ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
5780
Якою буде мінімальна зарплата в Україні у 2025 році: роз'яснення

Новини

ВАКС звільнив від арешту екснардепа, обвинуваченого у крадіжці 1,5 млрд грн
Сьогодні, 14:54
У Харкові один із КАБів ударив по 12-поверхівці: серед постраждалих – немовля (оновлено)
Сьогодні, 06:56
Мінлива хмарність, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 8 листопада
Сьогодні, 06:00
Саратовську область РФ атакували безпілотники
Сьогодні, 04:44
Ворог атакував Одесу безпілотниками: багато пошкоджень, є поранені
Сьогодні, 01:42
США з союзниками консультуються щодо відповіді на участь військ КНДР у війні проти України
Сьогодні, 00:44

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua