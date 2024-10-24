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Президентка Європарламенту оголосила цьогорічних лауреатів премії Сахарова

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Президентка Європарламенту оголосила цьогорічних лауреатів премії Сахарова
Церемонія нагородження премією відбудеться 18 грудня у Страсбурзі
фото з відкритих джерел

До фіналістів премії Сахарова цього року увійшли також азербайджанський активіст Губад Ібадоглу та організації «Жінки за мир» та «Жінки сонця» (Ізраїль/Палестина)

Лауреатами цьогорічної премії Сахарова, відповідно до рішення Конференції президентів Європарламенту, стали венесуельці Марія Коріна Мачадо – лідер демократичних сил та президент, обраний народом, Едмундо Гонсалес Уррутія. Про це оголосила на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі його президентка Роберта Мецола, повідомляє Укрінформ.

«Премію за свободу думки отримала Марія Коріна Мачадо, лідерка демократичних сил Венесуели, та новообраний президент Едмундо Гонсалес Уррутія, який представляє всіх венесуельців в країні та за її межами, які борються за відновлення свободи та демократії перед обличчям несправедливості», – оголосила Мецола. 

Вона додала, що цей парламент стоїть з народом Венесуели та їхньою боротьбою за демократичне майбутнє своєї країни.

«Ця нагорода для них, і ми впевнені, що Венесуела і демократія врешті-решт переможуть», – додала вона.

Варто відзначити, що обидва переможці є жертвами репресій з боку венесуельської влади. Після президентських виборів у липні минулого року, на яких, за даними опозиції, переміг Гонсалес Уррутія, Марія Мачадо перебуває у підпіллі, а Уррутія був змушений втекти до Іспанії, де отримав політичний притулок.

До фіналістів цього року увійшли також азербайджанський активіст Губад Ібадоглу та організації «Жінки за мир» та «Жінки сонця» (Ізраїль/Палестина).

Церемонія нагородження премією відбудеться 18 грудня у Страсбурзі.

Премія імені Андрія Сахарова «За свободу думки» є найвищою нагородою ЄС за правозахисну діяльність, яка відзначає тих, хто робить внесок у захист свободи думки.

Премія Сахарова за свободу думки заснована 1988 року. Це щорічна нагорода, названа на честь відомого радянського вченого та дисидента Андрія Сахарова. Її вручають людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини у всьому світі.

Кандидатів на здобуття премії висувають 40 депутатів Європарламенту або депутатська фракція.

Фракція ЄНП є найбільшою політичною групою в Європейському парламенті, до якої входять 176 членів із усіх країн-членів ЄС.

Нагадаємо, у 2022 році український народ на чолі із Президентом Володимиром Зеленським отримав премію Європейського парламенту імені Андрія Сахарова за свободу думки. Церемонія вручення нагороди відбулася в Європарламенті в Страсбурзі. На ній були присутні мер Мелітополя Іван Федоров та українська парамедикиня Юлія Паєвська (Тайра). Голова Європейського парламенту Роберта Мецола у своєму виступі наголосила, що з 1988 року Премія Андрія Сахарова за свободу думки віддає данину поваги людям і організаціям, які борються в ім'я свободи по всьому світу – боротьбі, яка є синонімом спадщини вченого і російського дисидента Андрія Сахарова, яка носить його ім'я.

Теги: політичний притулок Ізраїль Венесуела президент Палестина демократія притулок парламент Європарламент Премия Сахарова

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