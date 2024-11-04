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Міноборони Литви анонсувало подальшу військову допомогу Україні

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Міноборони Литви анонсувало подальшу військову допомогу Україні
Литва обіцяє нову військову підтримку Україні
фото з відкритих джерел

Партія військової допомоги поступить Україні вже найближчим часом

Найближчим часом Литва передасть Збройним силам України новий пакет військової допомоги. Країна також планує продовжувати підтримку України і в наступному році. Про це повідомила пресслужба Міністерства оборони Литви.

Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас, перебуваючи з візитом у Києві, повідомив, що найближчим часом в Україну буде надіслано новий пакет військової допомоги. До нього увійдуть тепловізори, безпілотники та інше обладнання, необхідне на полі бою.

Також Литва виділила €10 млн на 2025 рік для закупівлі різних типів безпілотників у литовських виробників для України. Окрім цього, планується виділити €30 млн на підтримку Коаліції з протимінної діяльності, чеської ініціативи щодо боєприпасів та інвестицій в українську оборонну промисловість.

Нагадаємо, Литва узгодила новий пакет допомоги Україні на 3,5 млрд євро. Про це повідомив міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс під час спільного брифінгу з міністрами закордонних справ країн Нордично-Балтійської вісімки в Одесі.

Нагадаємо, 16 жовтня, президент України Володимир Зеленський виступив на засіданні Верховної Ради, де вперше публічно презентував план перемоги України у війні з Росією. «Главком» публікував повний текст промови українського президента. Після презентація плану перемоги президент Володимир Зеленський провів двогодинну нараду з парламентарями у Верховній Раді. Спікер парламенту повідомив, що Рада буде готувати пакет документів, які необхідні для реалізації пунктів плану. Також парламент опрацює план дипломатичної взаємодії Пріоритетом буде Конгрес США, Європарламент, парламенти «Великої сімки».

Раніше повідомлялося, що Литва почала кампанію з боротьби з вербуванням, спрямовану на підвищення обізнаності громадян про небезпеку з боку ворожих спецслужб. Кампанія включає відеоролики, засновані на реальних випадках, що підкреслюють, що будь-який громадянин може стати мішенню. Про це повідомляє Delfi.

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Теги: міністр Європарламент промисловість Литва Володимир Зеленський президент парламент

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