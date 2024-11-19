1000 днів війни: Європарламент аплодував Зеленському стоячи (відео)

Володимир Зеленський заявив, що санкції є важливими для того, аби позбавити Росію спроможності вести війну

Голова Європейського парламенту заявила, що ЄС стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно

Сьогодні, 19 листопада, відбулося скликання позачергової сесії Європарламенту у зв’язку із 1000-м днем з початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Президент України Володимир Зеленський приєднався на засідання онлайн. Йому аплодували депутати стоячи.

Голова Європейського парламенту Роберта Мецола заявила, що ЄС стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно. Вона зазначила, що Зеленський виголосить промову, і депутати аплодували стоячи ще до її початку

Президент Зеленський звернувся до Європарламенту у тисячний день повномасштабного вторгнення РФ в Україну.



Депутати аплодували йому стоячи. pic.twitter.com/WA4K9QcOIV — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) November 19, 2024

Також Зеленський подякував за підтримку та за скликання позачергової сесії Європарламенту. Він сказав, що Україна і Європа мають спільні цінності: практичні, а не абстрактні.

Також президент наголосив, що санкції є важливими для того, аби позбавити Росію спроможності вести війну.

Нагадаємо, що сьогодні, 19 листопада, перед будівлею Європейської комісії у Брюсселі підняли прапор України на знак солідарності.

Також дзвіницю парламенту Канади у Оттаві підсвітили українськими національними кольорами у знак солідарності із Україною. За усталеною практикою, підсвітка будівлі канадського парламенту не використовується як спосіб вшанування будь-чого. Утім, для України було зроблено виняток.