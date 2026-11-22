Литва заперечила причетність країни до атаки дронів на Калінінградську область РФ
Литва ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для завдання ударів по об'єктах на території РФ
Міністерство закордонних справ Литви спростувало поширену в соціальних мережах інформацію про нібито участь Вільнюса в атаці безпілотників на Калінінградську область Росії. Про це пише «Главком».
Як заявив очільник литовського зовнішньополітичного відомства Кястутіс Будріс у соцмережі X, Литва категорично відкидає подібні неправдиві твердження.
Міністр наголосив, що країна ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для завдання ударів по об'єктах на території Російської Федерації, і цей випадок не є винятком.
Нагадаємо, у російському Калінінграді 21 листопада несподівано спрацювала система оповіщення населення. Місцевих жителів закликали терміново перейти в безпечні місця на тлі низки атак безпілотників у Балтійському регіоні.
Людям надійшло розсилання від операторів про те, що «мобільний інтернет може бути тимчасово обмежений з метою безпеки». Також в аеропорту Храброве в Калінінграді запровадили тимчасові обмеження.
Сирена в Калінінграді залунала на тлі інциденту у Фінській затоці. Там вранці два дрони атакували вантажне судно Sparta II, яке прямувало безпосередньо до Калінінграда. Крім того, під атакою БпЛА перебувала і сусідня Ленінградська область. Тоді влада Росії заявила про перехоплення 80 безпілотників.
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