Міністерство закордонних справ Литви спростувало поширену в соціальних мережах інформацію про нібито участь Вільнюса в атаці безпілотників на Калінінградську область Росії. Про це пише «Главком».

Як заявив очільник литовського зовнішньополітичного відомства Кястутіс Будріс у соцмережі X, Литва категорично відкидає подібні неправдиві твердження.

Міністр наголосив, що країна ніколи не надавала дозволу на використання свого повітряного простору для завдання ударів по об'єктах на території Російської Федерації, і цей випадок не є винятком.

Нагадаємо, у російському Калінінграді 21 листопада несподівано спрацювала система оповіщення населення. Місцевих жителів закликали терміново перейти в безпечні місця на тлі низки атак безпілотників у Балтійському регіоні.

Людям надійшло розсилання від операторів про те, що «мобільний інтернет може бути тимчасово обмежений з метою безпеки». Також в аеропорту Храброве в Калінінграді запровадили тимчасові обмеження.

Сирена в Калінінграді залунала на тлі інциденту у Фінській затоці. Там вранці два дрони атакували вантажне судно Sparta II, яке прямувало безпосередньо до Калінінграда. Крім того, під атакою БпЛА перебувала і сусідня Ленінградська область. Тоді влада Росії заявила про перехоплення 80 безпілотників.