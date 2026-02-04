Європарламент збереться у річницю повномасштабної війни

24 лютого 2026 року – четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну

Європейський парламент 24 лютого збереться на позачергове засідання, щоб вшанувати мужність українського народу у протистоянні російській агресії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на президентку Європарламенту Роберту Мецолу.

Мецола наголосила, що на засіданні євродепутати підтвердять свою непохитну прихильність справедливому і тривалому миру, а також конкретну підтримку України. «З гордістю повідомляю, що 24 лютого Європейський парламент скличе позачергове пленарне засідання, щоб вшанувати мужність народу України», – написала очільниця парламенту.

Нагадаємо, 24 лютого 2026 року – четверта річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах.

Як повідомлялося, за минулу добу відбулося 153 бойових зіткнення. Учора загарбники завдали по території України двох ракетних ударів із застосуванням 72 ракет, 38 авіаційних ударів, скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 7887 дронів-камікадзе та здійснили 3911 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 46 – з реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаційних ударів керованими бомбами по населених пунктах, зокрема Долина, Зелена Долина Дніпропетровської області; Косівцеве, Єгорівка, Лугівське, Верхня Терса, Любецьке Запорізької області.

До слова, у ніч на 3 лютого російські війська здійснили масований комбінований повітряний удар по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Вони застосували 562 засоби повітряного нападу і витратили на це $324,8 млн.

Згідно з даними Повітряних сил, проти України були використані балістичні ракети «Іскандер» та РМ-48У, гіперзвукові 3М22 «Циркон» і 3М55 «Онікс», крилаті ракети Х-101, 9М728 «Іскандер-К» та Х-32. Паралельно з ракетами ворог застосував ударні безпілотники «Герань» і «Гарпія», а також дрони-імітатори «Гербера». Розвідка зазначає, що загальна вартість застосованого озброєння становила $324,8 млн – це більш ніж на $190 млн більше, ніж під час масованого обстрілу 20 січня.