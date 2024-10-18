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Європейська рада оприлюднила висновки по «українському питанні»

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Європейська рада оприлюднила висновки по «українському питанні»
Єврорада представила документ про підтримку України
фото з відкритих джерел

Лідери ЄС підтримали Україну і заявили, що Росія не має перемогти

Лідери країн та урядів ЄС, які зібралися в Брюсселі на саміт Європейської Ради, в ухваленому підсумковому документі засудили агресію Росії проти України, підтвердили свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України, а також підкреслили, що Росія не повинна перемогти у своїй агресивній війні. Про це йдеться у висновках Європейської ради по Україні, які оприлюднені на сайті Євроради.

«Європейська рада підтверджує рішуче засудження російської агресивної війни проти України, яка є показовим порушенням хартії ООН, та підтвердила продовження підтримки незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України у її міжнародно визнаних кордонах. Вона також підтверджує непохитні зобов’язання Європейського Союзу надавати Україні та її народу політичну, фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну допомогу, так довго, як буде необхідним, та настільки інтенсивно, наскільки це необхідно. Росія не має перемогти», – наголошується у прийнятому рішенні європейських лідерів.

Європейська рада також підтвердила свою підтримку всебічного, справедливого та сталого миру, ґрунтуючись на Хартії ООН і міжнародному праві, а також відповідно до основних цілей та принципів української Формули миру. Зокрема, в контексті підготовки до першого Саміту миру в Україні, ЄС та його держави-члени продовжать активну глобальну діяльність для забезпечення максимальної міжнародної підтримки цієї ініціативи.

«Європейський Союз наголосив, що жодних ініціатив по Україні не може прийматися без України. Європейський Союз буде залишатися тісно залученим у це питання та у подальші міжнародні зусилля. Європейська рада привітала проведення саміту Україна – Південно-Східна Європа, що відбувся 9 жовтня 2024 року у місті Дубровнік», – йдеться у документі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський представив на засіданні Європейської ради план перемоги України.

До слова, питання нелегальної міграції стане головною темою на саміті Європейського Союзу. Також європейські лідери планують підтвердити непохитну підтримку України, а також закликати до припинення вогню та деескалації бойових дій на Близькому Сході. Про це повідомляє Reuters.

Також стало відомо, що під час саміту ЄС у Брюсселі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу.

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Теги: росія саміт Європа Володимир Зеленський Україна Європейський союз

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