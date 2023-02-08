Саміт ЄС наближається: про що говоритимуть

На саміті, серед іншого, лідери держав-членів ЄС разом із Володимиром Зеленським обговорять російську агресію проти України

Війна в Україні буде серед пріоритетних тем прийдешнього саміту ЄС, який пройде 9-10 лютого. Про це йдеться в повідомленні на сайті Європейської Ради.

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Президента Європейської ради Шарль Мішель у середу ввечері розіслав запрошення на дводенний саміт лідерам держав-членів ЄС. Серед запрошених і президент України Володимир Зеленський.

«У продовження саміту Україна-ЄС у Києві 3 лютого та в контексті жорстокої війни Росії, яка триває вже майже рік, ми продовжимо обговорювати всі аспекти нашої непохитної підтримки України. Я також хотів би, щоб ми обговорили зокрема ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повній повазі до суверенітету і територіальної цілісності України, потенційного використання заморожених і заблокованих активів Росії та її відповідальності», – зазначив Мішель.

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Також у його листі йдеться, що лідери Євросоюзу обговорять питання конкурентоспроможності європейської економіки, зокрема на тлі «зеленого» переходу, а також міграційну кризу, яка почала наростати у 2022 році.

Нагадаємо, в четвер 27 лідерів ЄС зберуться в Брюсселі на саміт, де заплановані теми для обговорення – Україна, міграція та реакція блоку на закон про зниження інфляції в США.

Глава Європейської Ради запросив Зеленського особисто відвідати саміт у Брюсселі.

Нагадаємо, що від початку повномасштабного вторгнення Зеленський тільки раз виїжджав з України – 21 грудня до США. По дорозі із США додому український президент заїхав до польського колеги Дуди.