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Зеленський прибув на саміт ЄС (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Зеленський прибув на саміт ЄС (відео)
Президент України та очільник Європейської ради дали коментар журналістам
скріншот з відео

На засіданні Європейської ради Зеленський представить план перемоги

У четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу, його зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

По прибуттю Зеленський та Мішель дали коментар журналістам про плани та цілі на саміт. Зокрема, йшлося про війну в Україні, санкційні обмеження та ситуацію в енергосистемі.

 

Як відомо, Україна підготувала план перемоги у війні проти Росії. Як зазначив президент Зеленський, немає й не може бути жодної альтернативи миру, жодного заморожування війни чи будь-яких інших маніпуляцій, які просто перенесуть російську агресію на інший етап.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський у столиці Бельгії планує представити план перемоги на засіданні Європейської ради.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час. Одразу після представлення плану перемоги українцям Зеленський вирушив знайомити з ним європейських партнерів на саміт ЄС, який відбудеться 17-18 жовтня.

Раніше стало відомо, що Україна хоче отримати запрошення на вступ до НАТО до того, як президент США Джо Байден залишить Білий дім.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс взяв до відома український план перемоги, однак потрібно обговорити чимало політичних та військових аспектів щодо нього.

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Теги: війна Володимир Зеленський президент Європейський союз

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