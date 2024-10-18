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ЄС припиняє процедуру вступу Грузії до союзу – Єврорада

Степан Гафтко
glavcom.ua
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ЄС припиняє процедуру вступу Грузії до союзу – Єврорада
Євроінтеграцію Грузії фактично зупинено
фото з відкритих джерел

Саміт ЄС фактично оголосив про зупинку вступу Грузії до союзу

17 жовтня відбувся новий саміт Європейської ради. За підсумками зустрічі було оголошено про фактичну зупинку процесу вступу Грузії до Європейського Союзу. Про це йдеться в документі, який опублікований на сайті Євроради.

У документі йдеться про те, що Європейська рада підтверджує готовність ЄС підтримати грузинський народ на їхньому європейському шляху. Однак Рада висловлює серйозну стурбованість через дії уряду Грузії, які суперечать цінностям і принципам, на яких базується Європейський Союз.

«Європейська рада нагадує, що такі дії ставлять під загрозу європейський курс Грузії та фактично зупиняють його. Вона закликає Грузію впроваджувати демократичні, всебічні та стійкі реформи відповідно до основних принципів європейської інтеграції. ЄС продовжить уважно слідкувати за ситуацією», – зазначено в документі.

Крім того, рада очікує, що майбутні парламентські вибори в країні будуть «вільними і справедливими» відповідно до міжнародних стандартів, і що міжнародні та національні спостерігачі зможуть працювати без перешкод.

У документі також підкреслюється необхідність захисту вільних і незалежних ЗМІ, а також підтверджується незмінна підтримка Євросоюзу суверенітету, незалежності та територіальної цілісності Грузії в межах її міжнародно визнаних кордонів.

«Європейська рада акцентує увагу на незмінній прихильності Європейського Союзу до мирного вирішення конфліктів і своїй політиці невизнання та залучення», – резюмували у висновках щодо Грузії.

Нагадаємо, у четвер, 17 жовтня, президент Володимир Зеленський прибув на саміт Європейського Союзу, його зустрів президент Європейської ради Шарль Мішель.

До слова, питання нелегальної міграції стане головною темою на саміті Європейського Союзу. Також європейські лідери планують підтвердити непохитну підтримку України, а також закликати до припинення вогню та деескалації бойових дій на Близькому Сході. 

Нагадаємо, раніше Президент Європейської ради Шарль Мішель запросив Президента України Володимира Зеленського на саміт лідерів країн-членів ЄС. 

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Теги: вибори саміт Володимир Зеленський президент Європейський союз Грузія

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