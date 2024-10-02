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Telegram передає правоохоронцям контактні дані зловмисників з 2018 року – Дуров

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Telegram передає правоохоронцям контактні дані зловмисників з 2018 року – Дуров
фото з відкритих джерел

У Європі в третьому кварталі зросла кількість обґрунтованих юридичних запитів на викриття даних зловмисників

Telegram з 2018 року може розкривати IP-адреси/телефонні номери злочинців органам влади, згідно з політикою конфіденційності в більшості країн. Про це повідомив засновник месенджера Павло Дуров.

«Мій попередній допис міг здатися таким, що анонсує серйозні зміни в роботі Telegram. Але насправді мало що змінилося. Щоразу, коли ми отримували належним чином оформлений законний запит відповідними каналами зв'язку, ми перевіряли його і розкривали IP-адреси/номера телефонів небезпечних злочинців. Цей процес був запроваджений ще задовго до минулого тижня», – зазначив він.

За словами Дурова, у Бразилії вдалося розкрили дані зловмисників за 75 юридичними запитами в першому кварталі (січень-березень) 2024 року, 63 – у другому кварталі та 65 – у третьому. В Індії, нашому найбільшому ринку, ми задовольнили 2461 юридичний запит у першому кварталі, 2151 – у другому кварталі та 2380 – у третьому.

«У Європі в третьому кварталі зросла кількість обґрунтованих юридичних запитів, які ми отримали. Це зростання було спричинене тим, що більше органів влади ЄС почали використовувати правильну лінію зв'язку для своїх запитів, передбачену законом ЄС про DSA. Інформація про цю контактну особу є загальнодоступною для всіх, хто переглядає веб-сайт Telegram або гуглить «Telegram EU address for law enforcement» з початку 2024 року», – пояснив засновник Telegram.

Дуров зазначив, щоб зменшити плутанину, минулого тижня Telegram впорядкував та уніфікував політику конфіденційності в різних країнах.

«Але наші основні принципи не змінилися. Ми завжди прагнули дотримуватися місцевих законів, якщо вони не суперечать нашим цінностям свободи та приватності. Telegram був створений для захисту активістів і звичайних людей від корумпованих урядів і корпорацій - ми не дозволяємо злочинцям зловживати нашою платформою або уникати правосуддя», – каже він.

Нагадаємо, щоб утримати зловмисників від зловживання пошуком Telegram, компанія оновила умови використання та політику конфіденційності застосунку.

До слова, завдяки публічності каналів у Telegram та цифровому сліду користувачів правоохоронні відомства розкрили безліч справ.

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Теги: Європа Павло Дуров застосунок Telegram

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