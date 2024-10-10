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Зеленський зустрінеться зі Стармером і Рютте у Лондоні

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Зеленський зустрінеться зі Стармером і Рютте у Лондоні
Президент України Володимир Зеленський та Генеральний секретар НАТО Марк Рютте
фото з відкритих джерел

За словами речника британського прем’єра, візит Зеленського збігається в часі з візитом Рютте до Лондона

Президент Володимир Зеленський прибуде з візитом до Лондона 10 жовтня – там заплановані зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером та генсекретарем НАТО Марком Рютте. Про це повідомляє Reuters.

За словами речника британського прем’єра, візит Зеленського збігається в часі з візитом Рютте до Лондона.

«Він (Стармер – «Главком») підтвердить тверду підтримку України з боку Великої Британії перед обличчям триваючої російської агресії», – сказав речник журналістам.

За словами речника, Стармер описав війну з Росією як таку, що перебуває в к«ритичній точці».

Нагадаємо, 9 жовтня український президент Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єр-міністрами таких країн, як: Греція, Північна Македонія та Албанія.  Під час зустрічі бул обговорено ряд важливих питань, які пов'язані зі співпрацею та двосторонніми відносинами.

Теги: НАТО Марк Рютте Володимир Зеленський Велика Британія Україна

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