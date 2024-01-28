«Ніколи знову» – це не лише про німецький нацизм, а й про російський шовінізм

Російський імперський нацизм перетворює людину на звіра

Півтора мільйона євреїв було знищено нацистами та їхніми посібниками лише в Україні. Загальна кількість загиблих у світі – шість мільйонів людей.

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Фактично європейське єврейство було знищено на корені.

Символічно, що 1945 року війська Першого Українського Фронту зупинили печі Освенциму.

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Ми згадуємо про Катастрофу та говоримо: Ніколи більше! Ніколи більше не повинно повторитися!

Пам'ятаю, з яким здивуванням я отримував паспорт нової України, у якому не було горезвісної «п'ятої графи».

Пам'ятаю, як єврейській громаді повернули синагогу, яка багато років була клубом швейної фабрики ім. Володарського, а поруч із нею злетіли вгору вежі єврейського культурного центру Менора.

В історії спільного проживання українців та євреїв багато темних сторінок і ніхто не каже, що побутовий антисемітизм зник. Але на сьогодні навіть я, який має до єврейства украй далеке відношення, отримую 100% образливих антисемітських коментарів в інтернеті саме від громадян Росії. І цілком вільно почуваюся у своїй країні, яка створює в горнилі війни з агресором-інтернаціоналістом нову політичну націю.

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Ніколи більше – це не лише про німецький нацизм. Це і про російський шовінізм та імперський нацизм, це і про ХАМАС з Хезболлою. Це про все, що перетворює людину на звіра.

Пам'ятаємо. Боремося. Вистоїмо.